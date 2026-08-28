Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft Lewis Hamilton volkomen gelijk in zijn frustraties over de strategie van Ferrari. De oud-coureur stelt dat hij de zevenvoudig wereldkampioen nog nooit zo boos over de boordradio heeft gehoord. Dat laat hij weten in de podcast Up to Speed.

Tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort eindigde de 41-jarige coureur als vierde, net voor zijn teamgenoot Charles Leclerc. Ondanks dat de renstal uit Maranello daarmee goede zaken deed, liep de Brit naar eigen zeggen een podiumplaats mis door tactische blunders. Terwijl hij met verser rubber achter de Monegask vastzat, reageerde de pitmuur in zijn ogen niet adequaat.

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Ongekende woede op de boordradio

Toen de Ferrari-rijder merkte dat hij werd opgehouden, liet hij dit duidelijk merken. "We verliezen gewoon tijd!", riep hij over de radio. Pas twee ronden later werd zijn teamgenoot naar binnengehaald, wat resulteerde in een cynische reactie van de meervoudig racewinnaar: "Geweldige manier om tijd te verspillen jongens, goed gedaan". Toen concurrenten Lando Norris en Kimi Antonelli hem vervolgens passeerden, nam de woede toe. "Gebruiken jullie me als proefkonijn of wat de f... wat is er aan de hand? Hoe lang laten jullie me nog buiten?", foeterde de huidige nummer twee van het wereldkampioenschap. Uiteindelijk kon hij tijdens een virtuele safety car alsnog naar de zachte banden wisselen, waarna hij de race achter Mercedes-coureur George Russell afsloot.

Coulthard, die tussen 1995 en 2003 dertien overwinningen boekte voor Williams en McLaren, schrok van de uitbarsting. "Ik denk dat hij een aantal valide punten heeft. Ik heb Lewis Hamilton nog nooit zo boos op de radio gehoord", vertelt de analist in de podcast. "Ik heb hem nog nooit zijn stem horen verheffen". Zijn collega Naomi Schiff sluit zich daarbij aan en benadrukt hoe zeldzaam dit is voor de routinier. "Hij vloekte bijna en hij vloekt echt nooit op de radio", voegde Schiff toe. Coulthard bevestigt dat beeld direct: "Hij scheldt nooit. Nooit".

Gebrek aan daadkracht

Na afloop van de race verklaarde de Britse coureur zijn frustraties. Hij vergeleek de besluiteloosheid van zijn huidige werkgever met de daadkracht van de concurrentie, waarbij McLaren en Mercedes eerder al vreesden dat Ferrari hem de rest van de race buiten zou laten. "Ik ben hier om te winnen. Het is lastig als je vooruit kijkt en je ziet de twee Mercedes-coureurs. Zij krijgen de oproep, het is geregeld en ze voeren het direct uit. Hier is dat niet hetzelfde, dat is een beetje moeilijk", legde hij uit.

Ondanks de interne strubbelingen deelt de 41-jarige coureur momenteel de tweede plaats in het klassement met Russell, al hebben beide rijders een flinke achterstand van 59 punten op WK-leider Antonelli. Ferrari bezet momenteel de tweede plek bij de constructeurs, achter het dominante Mercedes en voor McLaren.

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