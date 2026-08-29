Salarissen F1: dit is het verschil in salaris tussen Verstappen en WK-leider Antonelli

Het Formule 1-seizoen van 2026 kent niet alleen op het asfalt enorme verschuivingen door de introductie van gloednieuwe motorische en aerodynamische reglementen, maar ook in de financiële boekhouding van de renstallen. Terwijl het kampioenschap een ongekend sportief gevecht laat zien, is het contrast op de loonstroken van de coureurs groter dan ooit tevoren. Waar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen met afstand de best betaalde atleet van het veld blijft, voert een negentienjarige sensatie op een bescheiden rookie-contract momenteel het klassement aan.

De rust rondom de toekomst van de Nederlandse coureur keerde definitief terug na de officiële aankondiging dat Verstappen en Red Bull Racing een spectaculaire verbintenis zijn overeengekomen die hem tot ten minste het einde van 2030 aan de renstal uit Milton Keynes bindt. Volgens F1-insider Marc Limacher ontvangt Verstappen onder zijn vernieuwde voorwaarden een basissalaris van maar liefst 92 miljoen euro per seizoen. Daarmee verstevigt de Limburger zijn positie als absolute grootverdiener op de grid, ondanks dat Red Bull Racing met de RB22 een uitdagend jaar beleeft en op de vierde plaats bij de constructeurs staat.

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De duizelingwekkende inkomenskloof op de F1-grid

De financiële verhoudingen worden pas echt bizar wanneer het salaris van Verstappen wordt afgezet tegen dat van de huidige leider in de titelstrijd: Kimi Antonelli. Het Italiaanse wonderkind van Mercedes, dat bezig is aan pas zijn tweede seizoen in de koningsklasse, leidt het wereldkampioenschap met 242 punten na reeds zes Grands Prix op zijn naam te hebben geschreven. Antonelli rijdt echter nog altijd op zijn oorspronkelijke rookie-contract, dat hem naar verluidt een basissalaris van circa 1,7 miljoen euro per jaar oplevert. Het verschil in vast salaris tussen de leider in het kampioenschap en de best betaalde coureur op de grid bedraagt daarmee een astronomische 90 miljoen euro.

Achter Verstappen bezet zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de tweede plek op de salarisranglijst. De Britse veteraan ontvangt bij Ferrari een vorstelijk basisloon van naar verluidt 54 miljoen euro per jaar. Zijn teamgenoot Charles Leclerc moet genoegen nemen met een geschat basisbedrag van naar verluidt 29 miljoen euro, hetzelfde bedrag dat Antonelli's teamgenoot George Russell bij Mercedes opstrijkt. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris en diens teamgenoot Oscar Piastri van McLaren Mastercard, evenals routiniers zoals Fernando Alonso, Carlos Sainz en Alex Albon, zien de enorme discrepantie tussen sportieve resultaten en financiële vergoedingen dit seizoen scherper dan ooit afgetekend.

Kostenplafond en de uitzonderingspositie van topcoureurs

Dat teams dergelijke torenhoge bedragen kunnen blijven overmaken naar hun stercoureurs, hangt direct samen met de specifieke opzet van het financiële reglement van de FIA. Voor het seizoen 2026 is het algemene kostenplafond, de zogeheten cost cap, vastgesteld op een bedrag van 215 miljoen dollar per renstal. Deze limiet dekt vrijwel alle uitgaven op het gebied van autoverbeteringen, personeel in de fabriek en operationele racekosten, maar kent enkele essentiële uitzonderingen.

De salarissen van de coureurs zijn namelijk volledig vrijgesteld van deze financiële limiet. Daarnaast vallen ook de vergoedingen van de drie best betaalde personeelsleden binnen ieder Formule 1-team buiten het budgetplafond van 215 miljoen dollar. Hierdoor kunnen kapitaalkrachtige formaties zoals Red Bull Racing en Ferrari tientallen miljoenen blijven investeren in bewezen kampioenen zonder dat dit ten koste gaat van de ontwikkelingscapaciteit van de auto's in de fabriek.

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