De Formule 1 bevindt zich momenteel in een weekje pauze, voordat het spektakel volgend weekend weer losbarst in Monza. Op weg daar naartoe is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en de meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd duidelijk dat de Oekraïense autosportbond niet blij is met het besluit van de FIA over de terugkeer van Russische coureurs en officieel een klacht heeft ingediend. Het racepak van Max Verstappen tijdens de Dutch Grand Prix gaat onder de hamer en Videoland zit in de laatste fase van de overname van Viaplay en dus de F1-uitzendrechten. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 28 augustus.

Artikel gaat verder onder video

Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22

Max Verstappen had de openingsronde van de laatste editie van de F1 Dutch Grand Prix nog niet voltooid of hij lag al uit de wedstrijd. Voor thuispubliek maakte hij een forse crash mee. De foto's van het wrak gaven ons echter wel de kans om de Red Bull RB22-bolide, of althans wat er van over was, beter te bekijken. De foto's bekijken? Klik hier!

Related image

Oekraïne dient klacht in bij FIA en wil versoepeling voor Russische coureurs terugdraaien

De Oekraïense autosportfederatie (FAU) heeft een officiële klacht ingediend bij de ethische commissie van de FIA. Aanleiding is het besluit van de autosportbond om de schorsing van Russische en Wit-Russische coureurs grotendeels op te heffen. De Oekraïense bond eist een spoedonderzoek naar de Russische autosportfederatie (RAF) en wil dat de versoepelingen per direct worden teruggedraaid. Eerder deze maand werd bekend dat coureurs uit beide landen weer onder hun eigen vlag mogen racen in internationale competities. Alles lezen over de klacht? Klik hier!

'GTA 6 krijgt voor het eerst in de geschiedenis een volwaardig Formule 1-circuit'

Voor het eerst in de geschiedenis van de Grand Theft Auto-reeks lijkt de nieuwste game, GTA 6, een volwaardig permanent racecircuit te krijgen. Op een onlangs uitgelekte en geanalyseerde kaart van de fictieve staat Leonida is een groot asfaltcircuit zichtbaar, dat duidelijke kenmerken vertoont van iconische Formule 1-banen. Voor autosportfans is met name de invloed van het Italiaanse Monza een opvallend detail. Alles lezen over het circuit in de game? Klik hier!

Red Bull veilt uniek Dutch GP-racepak van Max Verstappen voor het goede doel

Red Bull Racing heeft een bijzondere veiling gelanceerd waarbij het speciale racepak van Max Verstappen uit het raceweekend in Zandvoort onder de hamer gaat. De opbrengst van het kledingstuk, dat de viervoudig wereldkampioen droeg tijdens de Dutch Grand Prix, gaat volledig naar het goede doel. Liefhebbers kunnen nog tot en met aanstaande zondag meebieden via het platform van F1 Authentics. Alles lezen over de veiling? Klik hier!

Related image

Overname Viaplay door Videoland in laatste fase: ACM buigt zich over deal

De overname van Viaplay door Videoland is zo goed als rond. De Autoriteit Consument & Markt buigt zich nu over de laatste puntjes en belanghebbenden kunnen tot 3 september nog bezwaar indienen. Naar verwachting zullen er vanaf komend jaar al wijzigingen komen voor de Nederlandse F1-fans. Alles lezen over de overname van Viaplay? Klik hier!

Gerelateerd