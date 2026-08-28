De overname van Viaplay door Videoland is zo goed als rond. De Autoriteit Consument & Markt buigt zich nu over de laatste puntjes en belanghebbenden kunnen tot 3 september nog bezwaar indienen. Naar verwachting zullen er vanaf komend jaar al wijzigingen komen voor de Nederlandse F1-fans.

Viaplay is sinds 2022 de uitzendgemachtigde in Nederland van de Formule 1. Toch waren er destijds de nodige opstartproblemen, waarbij de kwaliteit van de beelden soms te wensen overliet. Daarna werden ook de geldproblemen duidelijk en het afgelopen jaar was het bedrijf op zoek naar een nieuwe koper. Die lijkt er te zijn gevonden in DPG Media, waarvan streamingdienst Videoland één van de merken is.

Artikel gaat verder onder video

ACM buigt zich over overname

Op 1 juli werd duidelijk dat de deal tussen de twee partijen rond was gekomen voor een bedrag van 142 miljoen euro. Daarna moest ook de ACM zich er nog over buigen. Die laat weten dat er op 24 augustus een wijziging heeft plaatsgevonden waarbij Videoland B.V. de zeggenschap over Viaplay krijgt. Belanghebbenden hebben tot 3 september om te reageren op de overname.

Niet alleen de Formule 1-uitzendrechten komen door de deal in handen van Videoland, ook de Premier League en PDC Darts komen in handen van DPG Media.

Gerelateerd