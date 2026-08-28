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Russell, Antonelli, socials

Doornbos vermoedt te weten waarom Mercedes zegt 'blut' te zijn

Russell, Antonelli, socials — Foto: © IMAGO

Doornbos vermoedt te weten waarom Mercedes zegt 'blut' te zijn

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Robert Doornbos vermoedt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff "een beetje overdrijft" met zijn uitspraken over een gebrek aan geld om updates op de auto te zetten. Tegelijkertijd denkt de voormalig Formule 1-coureur dat de Zilverpijlen een groot deel van het geld al hebben uitgegeven.

De Formule 1 opereert dit seizoen voor het eerst onder volledig nieuwe reglementen, waardoor de doorontwikkelingsrace van de auto's een nog grotere rol speelt dan normaal. De onderlinge verhoudingen in het veld verschuiven vrijwel ieder weekend, afhankelijk van welk team werkende updates meeneemt naar het circuit. Zo hebben Red Bull Racing, Ferrari en McLaren al meerdere grote updatepakketten geïntroduceerd. Ferrari wist zo eerder al een enorme slag richting het sterke Mercedes te slaan, terwijl het nu McLaren is dat het momentum lijkt te hebben.

Mercedes blijft achter in ontwikkelingsstrijd

Een team dat een beetje achterblijft qua updates, is Mercedes. De Duitse grootmacht begon oppermachtig aan het seizoen, maar heeft inmiddels sterke concurrentie van Ferrari en McLaren. Waar Kimi Antonelli nog altijd met een aangename voorsprong het klassement aanvoert, deelt George Russell de tweede plaats inmiddels met Lewis Hamilton. Lando Norris staat slechts 24 punten achter dat tweetal en heeft zo de aansluiting met de kop ook teruggevonden. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet onlangs weten dat er door het budgetplafond simpelweg geen geld is voor grote updates, iets wat door McLaren-teambaas Andrea Stella af werd gedaan als onzin.

Groot deel van het budget al vroeg uitgegeven

Ook Doornbos heeft zijn bedenkingen bij die bewering: "Het lijkt erop dat ze in de wintermaanden meer hebben uitgegeven", klinkt het in de Pit Talk-podcast. De voormalig Red Bull Racing-coureur vermoedt dat de strategie van Mercedes is geweest om zo sterk mogelijk aan het seizoen te beginnen: "Je hebt een bepaald budget en binnen twaalf maanden moet je dat budget verdelen. Ik denk dat Mercedes het grootste deel van dat budget voor de start van het seizoen heeft uitgegeven aan het chassis en de motor", vertelt hij.

Doornbos vervolgt: "Weet je hoeveel het kost als je een Formule 1-auto in de prak rijdt? Zo'n zeventien miljoen euro. Dan moet het wel een flinke crash zijn geweest. De crash van Max [in Zandvoort] bijvoorbeeld, dat was een grote. De motor is het meest waardevolle onderdeel. Die kost zo'n veertien miljoen. De rest kost ongeveer drie miljoen en het chassis ongeveer achthonderdduizend. Misschien heeft Mercedes meer moeten uitgeven toen ze voorafgaand aan de zomerstop met een aantal betrouwbaarheidsproblemen kampte."

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