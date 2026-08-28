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Russell in turquoise F1 helmet with Wolff walking past in the background looking serious

Buscombe over mogelijke Mercedes-exit Russell: 'Zou enorme stoelendans ontketenen'

Russell in turquoise F1 helmet with Wolff walking past in the background looking serious — Foto: © IMAGO

Buscombe over mogelijke Mercedes-exit Russell: 'Zou enorme stoelendans ontketenen'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens F1 TV-analist en voormalig strategisch ingenieur Ruth Buscombe hoeft George Russell zich geen zorgen te maken over zijn toekomst in de koningsklasse, mocht hij ooit besluiten de deur bij Mercedes achter zich dicht te trekken. De Britse analist stelt dat de meervoudig Grand Prix-winnaar bij vrijwel elk ander topteam direct op de shortlist zou komen te staan, met uitzondering van Red Bull Racing. Dat laat zij weten in een uitgebreid interview met OLBG over de huidige dynamiek op de rijdersmarkt richting de nieuwe reglementen van 2026 en daarna.

Hoewel er momenteel weinig concrete aanleiding is voor een voortijdig vertrek, blijft de transfermarkt in de Formule 1 inherent onvoorspelbaar. Russell heeft onlangs een optie in zijn verbintenis gelicht, waardoor hij in ieder geval tot en met het einde van het seizoen 2027 vastligt bij de Zilverpijlen. Bij de Duitse renstal vormt hij momenteel een rijdersduo met Kimi Antonelli, die in 2025 zijn debuut maakte als de officiële opvolger van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton. Toch benadrukt Buscombe dat de deuren voor Russell bij de concurrentie wagenwijd openstaan, mocht de situatie bij Mercedes in de toekomst veranderen.

Domino-effect op de rijdersmarkt

Buscombe is ervan overtuigd dat de kwaliteiten van de Mercedes-kopman breed worden erkend door de verschillende teambazen in de paddock. "Ik weet zeker dat als Russell ervoor zou kiezen om te vertrekken, elk van de topteams hem zou willen hebben. Ik zou zeggen waarschijnlijk de top drie, want voor het zitje bij Red Bull hebben ze natuurlijk hun eigen systeem. Dus elk team buiten de top vier zou Russell ook met open armen ontvangen", aldus de strategisch consultant.

Hoewel de bezetting bij de grote teams voor de nabije toekomst grotendeels geconsolideerd lijkt, wijst Buscombe erop dat contracten in de Formule 1 vaak minder rigide zijn dan ze op papier lijken. "We hebben vreemdere dingen gezien met de manier waarop contracten worden geschoven, want je zegt natuurlijk: oké, er is momenteel geen plek", legt zij uit over de vloeibare aard van de rijdersmarkt. Mocht de teamgenoot van Antonelli onverhoopt toch een andere weg inslaan, dan verwacht Buscombe een aanzienlijke verschuiving op de grid die vergelijkbaar is met de schokgolf die Hamilton teweegbracht. "Als Russell ervoor zou kiezen om te vertrekken, en ik zie niet in waarom hij dat zou doen, dan krijg je natuurlijk een stoelendans en een domino-effect, à la Lewis. Dat zou betekenen dat er weer een goed stoeltje beschikbaar komt bij een team in het middenveld".

Voorlopig lijkt een dergelijke megatransfer echter niet aan de horizon te verschijnen. De Britse coureur is verzekerd van zijn positie bij Mercedes voor de rest van 2026 en zal zich volgens de analist vooral moeten focussen op zijn eigen prestaties en de interne strijd met zijn jonge teamgenoot. "Op dit moment zie ik niet in waarom hij iets anders zou doen dan proberen zich te concentreren op de dingen die hij kan verbeteren, en het opbouwen van mentale veerkracht voor zaken die buiten zijn macht liggen", besluit Buscombe haar analyse.

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