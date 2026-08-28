VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans News
VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Na de uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de laatste Dutch Grand Prix in de openingsronde bleken uit foto's van de zwaar beschadigde Red Bull RB22 echter een interessant kijkje op in de techniek van de nieuwe auto. Vooral de wielnaafdragers vallen op.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'
- Vandaag 13:20
Recap
Mercedes bespeelt FIA-reglement en benadeelt Red Bull, protegé Verstappen geschorst | GPFans Recap
- Gisteren 21:43
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen
- 26 augustus 2026 17:36
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Crashfoto's na Dutch GP
Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22
Mercedes met strategische zet
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen
Red Bull Ford blijkt benchmark
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen
Recap
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
Net binnen
FIA
Oekraïne dient klacht in bij FIA en wil versoepeling voor Russische coureurs terugdraaien
- 9 minuten geleden
Dutch gp
Red Bull veilt uniek Dutch GP-racepak van Max Verstappen voor het goede doel
- 58 minuten geleden
VIDEO
VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans News
- 1 uur geleden
Videoland
Overname Viaplay door Videoland in laatste fase: ACM buigt zich over deal
- 1 uur geleden
- 5
Max Verstappen
Buxton voorziet spannende periode voor Red Bull: "Max ziet hun genialiteit"
- 2 uur geleden
Mercedes
Doornbos vermoedt te weten waarom Mercedes zegt 'blut' te zijn
- 3 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- Gisteren 08:01
40.000+ views
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
40.000+ views
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
30.000+ views
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus
30.000+ views
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
25.000+ views
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus