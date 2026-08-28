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Verstappen crashes out at Zandvoort

VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans News

VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans News

Famke Stevering
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Na de uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de laatste Dutch Grand Prix in de openingsronde bleken uit foto's van de zwaar beschadigde Red Bull RB22 echter een interessant kijkje op in de techniek van de nieuwe auto. Vooral de wielnaafdragers vallen op.

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