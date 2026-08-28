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Max Verstappen at Zandvoort

Red Bull veilt uniek Dutch GP-racepak van Max Verstappen voor het goede doel

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Red Bull veilt uniek Dutch GP-racepak van Max Verstappen voor het goede doel

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull Racing heeft een bijzondere veiling gelanceerd waarbij het speciale racepak van Max Verstappen uit het raceweekend in Zandvoort onder de hamer gaat. De opbrengst van het kledingstuk, dat de viervoudig wereldkampioen droeg tijdens de Dutch Grand Prix, gaat volledig naar het goede doel. Liefhebbers kunnen nog tot en met aanstaande zondag meebieden via het platform van F1 Authentics.

Het gaat om een opvallend oranje ontwerp dat speciaal is gemaakt als eerbetoon aan de voorlopig laatste editie van de Formule 1-race in Nederland. Het pak wordt ingelijst aangeboden en is persoonlijk gesigneerd door de coureur met startnummer 3. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar Wings for Life. Deze internationale stichting werd in 2004 opgericht door Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz en tweevoudig motorcross-wereldkampioen Heinz Kinigadner en financiert medisch onderzoek naar het genezen van ruggenmergletsel. De Red Bull-coureur is zelf officieel ambassadeur van de organisatie.

Exclusieve overhandiging in Milton Keynes

De winnaar van de veiling krijgt niet alleen het fysieke racepak, maar ook een extra ervaring. Het winnende bod is namelijk inclusief een privérondleiding op de Red Bull Racing Campus in Milton Keynes. Tijdens dit bezoek zal Verstappen het pak persoonlijk aan de koper overhandigen. De veiling sluit op zondag 30 augustus.

Teleurstellend afscheid van Zandvoort

Het geveilde pak werd gedragen tijdens een uiterst moeizaam verlopen thuisrace voor de Nederlander. Tijdens het sprintweekend op Circuit Zandvoort kwam hij niet verder dan een zesde plaats in de sprintrace en een zevende tijd in de kwalificatie voor de hoofdrace. De race op zondag eindigde in een grote teleurstelling, want de coureur viel uit na een zware crash. Daarmee kwam er een voortijdig einde aan zijn optreden tijdens de zesde en laatste editie van het evenement onder het huidige contract.

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