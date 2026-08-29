Fernando Alonso heeft zich in uiterst lovende bewoordingen uitgesproken over viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Spaanse routinier van Aston Martin steekt zijn bewondering voor de 28-jarige Nederlander zelden onder stoelen of banken en bestempelt hem zelfs als de beste coureur waartegen hij ooit heeft geracet.

In gesprek met Viaplay kreeg de tweevoudig wereldkampioen de vraag welk rapportcijfer hij de Red Bull Racing-coureur zou toekennen. Alonso hoefde daar niet lang over na te denken en beloonde zijn Nederlandse collega met een bijna perfecte beoordeling: "Een 9,9."

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Beste concurrent ooit op de baan

Met een knipoog naar zijn eigen prestaties legde de Spanjaard direct uit waarom hij Verstappen net geen tien gaf. "Alleen ik. Dat is een 10. Nee, een 9,9 omdat ik er zeker van ben dat hij wat zwaktes heeft. Die hebben we allemaal. Maar het is inderdaad superhoog," zo vertelde Alonso over het torenhoge cijfer.

Alonso benadrukte vervolgens dat hij in zijn lange loopbaan zelden zo'n complete tegenstander heeft meegemaakt. "De beste concurrent die ik ooit op de baan heb gehad, vooral omdat hij eigenlijk geen zwakke plekken heeft. Hij is een 9,9. We moeten alleen de laatste tiende nog zien te ontdekken. Ik weet zeker dat hij een zwakke plek heeft," aldus de coureur uit Oviedo.

De stormachtige evolutie van Verstappen

De Spanjaard ziet een enorm verschil tussen de Verstappen van zijn beginjaren en de coureur die de afgelopen seizoenen de sport domineerde. Waar de Limburger in 2016 op achttienjarige leeftijd debuteerde bij Red Bull Racing en in Spanje direct zijn eerste zege pakte, ontbrak het destijds nog weleens aan geduld. "In zijn beginjaren had hij nog wat te veel energie. Toen maakte hij wat schoonheidsfoutjes, zoals te hard de pitstraat inrijden. Dat soort dingen gebeuren als je 17, 18 of 19 bent," blikte de Aston Martin-rijder terug.

Volgens Alonso transformeerde de Nederlander na die beginfase in een nagenoeg foutloze machine. "Maar na zijn tweede of derde jaar: geen fouten meer, geen missers meer, alleen maar presteren, presteren, presteren. Hij was uitzonderlijk en ik denk dat hij de lat voor ons allemaal hoger heeft gelegd. Als je Max wil verslaan op de baan, moet je simpelweg beter worden," concludeerde Alonso over het niveau van de viervoudig wereldkampioen.

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