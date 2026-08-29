Autocoureur en motorsportanalist Alex Brundle stelt dat de aanhoudende balansproblemen en het gebrek aan pure snelheid van de Red Bull Racing RB22 een doorslaggevende rol spelen in de manier waarop Max Verstappen dit seizoen moet racen. Volgens de analist moet de viervoudig wereldkampioen constant extra risico nemen om het technische tekort van zijn bolide ten opzichte van de concurrentie te compenseren.

In het Formule 1-seizoen van 2026 bevindt Red Bull Racing zich in een zwaar transitiejaar onder de nieuwe motor- en chassisreglementen, waarbij de formatie momenteel fungeert als het vierde team van het veld achter Mercedes, Ferrari en McLaren. Tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort kwam die achterstand opnieuw pijnlijk aan het licht, nadat Verstappen na een moeizame kwalificatie vanaf de zevende plek moest starten en in de openingsronde op een natte baan crashte in de laatste bocht.

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Balansproblemen dwingen tot extra risico

Brundle wijst erop dat de technische eigenschappen van de RB22 het uiterste vergen van de coureur achter het stuur. "Er is geen gebrek aan verzachtende omstandigheden, gezien de situatie waar Verstappen zich in bevond. Hij heeft al het hele jaar moeite met de balans van de auto, maar daar lag het hier niet echt aan, of wel?", zo vraagt de analist zich hardop af in de F1 Nation-podcast.

Naast de moeizame balans wijst Brundle op het extreme karakter van de huidige motoren in gladde omstandigheden, waarin kleine foutjes door het weggedrag direct worden afgestraft. "Als je kijkt naar de Grand Prix van Nederland van vorig jaar, en je hem aan de buitenzijde van bocht twee door zag razen terwijl hij het maar net kon houden… Je weet dat deze auto’s heel veel torque hebben, en zelfs de meest briljante coureurs raken de controle weleens kwijt. Dat is ook wat hier gebeurde", legt Brundle uit.

Red Bull RB22 mist aansluiting bij de top

De matige prestaties van de Oostenrijkse bolide bleken eveneens uit het optreden van teamgenoot Liam Lawson, die als vervanger instapte en na een degelijke race als zevende over de streep kwam. Voor Brundle toont dit exact aan waar het technische plafond van de RB22 momenteel ligt en waarom coureurs gedwongen worden om te overcompenseren in lastige situaties.

"Het is gewoon nat op dat deel van het circuit, het heeft net geregend. Hij probeert ervoor te gaan, want als je kijkt naar waar Lawson finishte, op een kleurloze zevende plek, wist Verstappen ook wel dat de realiteit is dat Red Bull niet snel genoeg is of op gelijke hoogte zit met Ferrari, McLaren of Mercedes. Hij probeert iets te doen op een nat circuit en belandt vervolgens in de muur", concludeert Brundle.

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