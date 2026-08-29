Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft het momentum na twee zeges op rij te pakken. De geboren Brit met een Belgische moeder kent daarnaast ook wat Nederlandse woorden en deelt een pikante uitspraak tijdens de Dutch Grand Prix, waarmee hij de nodige lachers op zijn hand wist te krijgen.

De Engelsman bezet momenteel P5 in het kampioenschap en hoewel McLaren dit seizoen matig uit de startblokken kwam, heeft het team met de updates een wagen neergezet die in de top van het veld kan meedoen. De McLaren-coureur kijkt aan tegen een achterstand van 83 punten op Kimi Antonelli en lijkt de jacht op de Italiaanse klassementleider te hebben ingezet.

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Norris deelt zijn geleerde Nederlandse zinnetjes

Na afloop van de Dutch Grand Prix, die Norris wist te winnen, kon er ook wat gegrap en gegrol vanaf. De McLaren-coureur deelt bij Viaplay de Nederlandse woordjes die hij kent. "Ehm... niet neuken in de keuken? (...) Wat moet je verder nog weten?", zo lacht de enkelvoudig kampioen. "Vertel het maar niet aan Harry [Benjamin, journalist Sky Sports F1]. Hij heeft dat nog nooit gedaan", zo grapt de overwinnaar van de Dutch GP verder.

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