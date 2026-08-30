Negentienjarige Antonelli maakt indruk met "enorme volwassenheid" in de Formule 1
Negentienjarige Antonelli maakt indruk met "enorme volwassenheid" in de Formule 1Maak ons je Google-favoriet
Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock heeft zich lovend uitgelaten over de kwaliteiten van het jonge talent Kimi Antonelli. De Duitser is met name diep onder de indruk van de race-intelligentie en de volwassenheid die de Italiaan nu al aan de dag legt.
De opmars van Antonelli binnen de autosportwereld verloopt in sneltreinvaart. De Italiaanse tiener wordt al geruime tijd gezien als een van de grootste beloften voor de toekomst en krijgt bij Mercedes dan ook het volste vertrouwen om zich op het allerhoogste niveau te bewijzen. Waar veel jonge coureurs vooral opvallen door hun pure snelheid over één ronde, ziet Glock bij Antonelli juist een heel ander aspect dat hem zo bijzonder maakt.
Buitengewone volwassenheid in de cockpit
Volgens Glock beschikt Antonelli over een mentale rust en een koelbloedigheid die zeldzaam zijn voor iemand van zijn leeftijd. "Zijn manier van racen getuigt van een enorme volwassenheid," stelt Glock bij de Duitse tak van Sky Sports. De voormalig F1-coureur wijst erop dat Antonelli niet alleen blind voor de aanval kiest, maar juist nadenkt over het grotere geheel van een race: van bandenmanagement en strategisch inzicht tot het kiezen van de juiste momenten om risico's te nemen.
Die race-intelligentie is volgens Glock precies wat het verschil maakt tussen een 'gewoon' snelle coureur en een potentiële wereldkampioen. Antonelli laat zien dat hij situaties op de baan uitstekend kan lezen en onder hoge druk de juiste beslissingen neemt. Glock benadrukt dat deze combinatie van puur talent en tactisch overzicht hem een flinke voorsprong geeft in zijn verdere ontwikkeling binnen de koningsklasse van de autosport.
Klaar voor de grote druk
De overstap naar de top van de autosport brengt vanzelfsprekend gigantische verwachtingen en media-aandacht met zich mee, zeker bij een topteam als Mercedes waar hij in de voetsporen treedt van grote namen als Lewis Hamilton. Glock maakt zich echter weinig zorgen over de druk op de schouders van de jonge Italiaan. Juist dankzij zijn stabiele karakter en doordachte benadering heeft Antonelli volgens Glock alles in huis om zich staande te houden en uit te groeien tot een bepalende factor in de Formule 1.
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