Toto Wolff over ontwikkelrace met Red Bull en Ferrari: 'Zij kiezen een andere strategie'
Toto Wolff over ontwikkelrace met Red Bull en Ferrari: 'Zij kiezen een andere strategie'Maak ons je Google-favoriet
De titelstrijd in de Formule 1 ontwikkelt zich niet alleen op het asfalt, maar vooral ook in de financiële boekhouding van de topteams. Waar directe rivalen als Red Bull Racing, McLaren en Ferrari met agressieve ontwikkelingsprogramma's en continue updates de aanval hebben geopend, weigert Mercedes mee te gaan in die kostbare wapenwedloop. De Duitse renstal kiest bewust voor een lineaire budgetverdeling over het hele racejaar en accepteert dat het op de korte termijn terrein verliest op het gebied van pure updatesnelheid.
De opvallende uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff dat zijn formatie "het geld niet heeft" om direct nieuwe doorontwikkelingen op de W17 te monteren, deed in eerste instantie menig wenkbrauw fronsen. Mercedes kampt uiteraard niet met een leeg banksaldo, maar zit vast aan het strikte budgetplafond van 215 miljoen dollar per seizoen. Binnen die financiële kaders heeft de leiding uit Brackley besloten om het ontwikkelingsgeld strikt gedoseerd uit te smeren, in schril contrast met de vroege all-in van de concurrentie.
De vroege offensieven van McLaren en Ferrari
De strategie van de voornaamste uitdagers is glashelder: zo snel mogelijk het gat met de dominante W17 dichten door al vroeg in het jaar grote hoeveelheden updates te introduceren. Ferrari koos voor een extreem agressieve benadering en bracht richting het Europese seizoen al tientallen afzonderlijke upgrades naar het circuit, wat hen overwinningen opleverde in Barcelona en Silverstone. McLaren volgde een vergelijkbaar aanvallend pad door rond de zomerstop forse pakketten te introduceren op de MCL40, waarmee het team zeges boekte in Hongarije en tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort.
Deze constante stroom aan nieuwe vloeren, vleugels en aerodynamische onderdelen vraagt echter een enorme hap uit het beschikbare jaarbudget. Door hun financiële kruit al vroeg in de jaargang grotendeels te verschieten, nemen de concurrenten een berekende strategische gok. Ze hopen met directe prestatiewinst een psychologisch en sportief momentum te creëren, maar lopen tegelijkertijd het risico om in de beslissende slotfase van het kampioenschap met lege handen te staan wanneer het budgetplafond definitief bereikt is.
De lineaire discipline van Mercedes
Tegenover die agressieve uitgavenpiek staat de berekende aanpak van Mercedes. Wolff weigert af te wijken van het vooraf vastgestelde masterplan, zelfs nu de voorsprong op de baan onder druk staat. "Ik heb eerder gezegd dat we proberen het budget gelijkmatig over het seizoen te verdelen, gebaseerd op onze berekeningen over wanneer we de grootste updates kunnen brengen en de kampioenschapspunten kunnen optimaliseren", legde de Oostenrijkse teambaas uit. "Maar we kunnen simpelweg niet doen wat financieel onmogelijk is."
Wolff wijst er dan ook fijntjes op dat het Formule 1-seizoen een marathon is en geen sprint. Hij verwacht dat de rivalen vroeg of laat tegen hun limiet aanlopen. "Je zult tegen het einde van het seizoen zien of zij in staat zijn om net zoveel onderdelen op de auto te blijven zetten als ze nu doen", counterde de topman. "Iemand kan een andere strategie hebben door aan het begin en in het midden van het jaar meer uit te geven dan richting het einde."
Ontwikkelingsrace en kostbare betrouwbaarheidsproblemen
Het gevolg van deze beheerste houding is wel dat Mercedes tijdelijk moet toezien hoe de concurrentie terrein wint qua rondetijden. "Daarom is het een ontwikkelingsrace", erkende Wolff. "Als je een upgrade meeneemt, levert dat elk topteam minstens een paar tienden op, en dat is precies wat je verliest als je niets brengt. Dus ja, de rit is nu wat zwaarder dan aan het begin van het jaar."
Wat de situatie voor de koplopers in het kampioenschap extra complex maakt, is dat de W17 weliswaar over enorme basissnelheid beschikt, maar ook te kampen heeft gehad met mechanische malheur. Coureurs George Russell en Kimi Antonelli zagen daardoor kostbare punten verloren gaan. Zo moet klassementsleider Antonelli tijdens de Grand Prix van Italië op Monza een forse gridstraf incasseren na een noodzakelijke wissel naar een nieuwe krachtbron.
Volgens de berekeningen van de formatie zelf had het gat met de achtervolgers veel comfortabeler kunnen zijn als de techniek niet had gehaperd. "We hebben tussen de 50 en 100 punten op tafel laten liggen door betrouwbaarheidsproblemen. Dat had ons een wat groter gat gegeven dan we nu hebben", concludeerde Wolff. "Voor de rest blijven we gewoon uitvoeren wat ons plan was en wat de financiële realiteit voor ons betekent."
Wie trekt aan het langste eind?
Ondanks de opmars van McLaren en Ferrari gaat Mercedes met 425 constructeurspunten nog altijd aan de leiding in de tussenstand, terwijl Antonelli (242 punten) en Russell (183 punten) de kopposities bij de coureurs bezetten. De vraag voor het resterende deel van het seizoen is wiens filosofie de doorslag gaat geven.
Blijkt de vroege uitgavenstormloop van Ferrari en McLaren voldoende om Mercedes definitief van de troon te stoten, of plukt de renstal uit Brackley in de slotfase de vruchten van hun lineaire budgetdiscipline wanneer de ontwikkelingspotjes bij de concurrentie definitief leeg zijn? Het antwoord zal de komende Grands Prix niet alleen op de baan, maar vooral ook op de tekentafels in de fabrieken worden beslecht.
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