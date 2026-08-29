Formule 1-analist en voormalig teammanager Peter Windsor heeft in een analyse op zijn YouTube-kanaal teleurgesteld teruggeblikt op de vroege uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Volgens de Brit had de viervoudig wereldkampioen een uiterst doordacht en afwijkend bandenplan klaarliggen voor de race, maar kon het publiek daar door een crash in de openingsronde niets meer van zien.

De vroege crash betekende niet alleen een vroegtijdig einde aan de race voor de coureur van Red Bull Racing, maar beroofde de toeschouwers volgens Windsor tevens van een fascinerend strategisch schouwspel. De Britse analist grijpt de gebeurtenissen op het Nederlandse duinencircuit dan ook aan om te pleiten voor een ingrijpende reglementswijziging: de herintroductie van de reserve-auto in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Geniaal bandenplan van Verstappen

Volgens Windsor had Verstappen tijdens de eerdere sessies van het raceweekend doelbewust een afwijkende tactiek gekozen om zijn kansen op zondag te maximaliseren. Waar andere coureurs tijdens de kwalificatie voluit nieuwe bandensets aanspraken, koos de Limburger bewust voor een risicovolle aanpak om nieuw rubber achter de hand te houden voor de Grand Prix. "In de kwalificatie ging Max met de hakken over de sloot door in Q2, omdat hij geen nieuwe zachte banden wilde gebruiken", legt Windsor uit.

Hierdoor kon Verstappen de wedstrijd vanaf de zevende startplek aanvangen op een gloednieuwe set zachte banden, met daarnaast nog twee verse sets van de medium compound tot zijn beschikking. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag had de Nederlander als enige een racesimulatie afgewerkt op de harde band, waarbij zijn rondetijden enorm verslechterden. Het plan was dan ook om de harde band tijdens de hoofdrace volledig links te laten liggen en met een agressieve tweestopper op zacht en medium naar voren te stormen.

Pijnlijk afscheid van Zandvoort

Van het uitgedachte aanvalsplan kwam in de praktijk echter niets terecht. Verstappen moest direct na de start al zijn positie verdedigen na een verplicht uitstapje door het gras. Aan het einde van de openingsronde verloor hij vervolgens de controle over zijn RB22 in de komvormige Arie Luyendijkbocht, waarna een harde klap in de baanafzetting volgde en de bolide volledig werd afgeschreven.

Het betekende een hard gelag voor de duizenden toeschouwers langs de baan, zeker omdat het evenement gold als de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix op de Formule 1-kalender. Windsor zag de teleurstelling met lede ogen aan: "Max heeft Red Bull het vertrouwen gegeven en blijft tot en met 2030, maar dit was het einde van Max in de Nederlandse Grand Prix."

Pleidooi voor terugkeer van de reserve-auto

Om situaties zoals in Zandvoort in de toekomst te voorkomen, pleit Windsor vurig voor het opnieuw toestaan van reserve-auto's, de zogeheten T-cars. Deze volledig opgebouwde reservewagens werden na het seizoen 2007 door de autosportbond verboden om kosten te besparen. Windsor wijst op het tijdperk waarin voormalig FIA-president Max Mosley aan het roer stond. "Nog niet zo lang geleden, toen Max Mosley de FIA-president was, had hij naar de pitstraat kunnen rennen om in de reserve-auto van Red Bull te stappen, maar die hebben we niet meer", aldus de voormalig teammanager.

Windsor vindt het argument dat reservewagens te duur zouden zijn onzin, zeker gezien de honderden miljoenen die motorleveranciers investeren in de ontwikkeling van de nieuwste krachtbronnen. Volgens de analist moet het belang van de show en de betalende bezoeker zwaarder wegen. "De kosten voor een derde auto vallen totaal in het niet in vergelijking met die kosten. Als je naar het voordeel van zo'n reserve-auto kijkt, voor het publiek in Zandvoort, dan zou dat heel goed zijn geweest", stelt de analist vast.

Windsor benadrukt tot slot dat zijn pleidooi niet voortkomt uit sympathie voor de Nederlandse coureur, maar puur gericht is op het vermaken van de racefans wereldwijd. "Het zou ook geweldig zijn geweest voor de show op de televisie. Dat heeft niets met Max of Nederland te maken", zo besluit hij.

Gerelateerd