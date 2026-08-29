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Max Verstappen and Liam Lawson

Verstappen haalt schouders op na agressief duel met Lawson: 'Niet verrassend'

Max Verstappen and Liam Lawson — Foto: © IMAGO

Verstappen haalt schouders op na agressief duel met Lawson: 'Niet verrassend'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De allerlaatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort liep voor Max Verstappen uit op een grote teleurstelling. De viervoudig wereldkampioen reed in de openingsronde na amper vier kilometer de muur in bij de Arie Luyendijkbocht na een uitstapje door het gras op de verraderlijk natte baan. Vlak voor de crash leverde de Limburger een agressief en intens gevecht met zijn tijdelijke stalgenoot Liam Lawson, waarbij de twee elkaar zelfs toucheerden.

Waar buitenstaanders wellicht opkeken van de felle aanval van Lawson, die bij Red Bull Racing instapte ter vervanging van de aan zijn pols geblesseerde Isack Hadjar, haalde Verstappen naderhand nuchter zijn schouders op. De Nederlander liet zich na een mindere openingsfase niet van de wijs brengen door de aanvalsdrift van de Nieuw-Zeelander en toonde zich opvallend ontspannen over het onderlinge treffen.

Geen verrassing na agressief duel met Lawson

Gevraagd naar de felheid waarmee de tijdelijke teamgenoot direct de aanval inzette nadat Verstappen door het gras was gegaan, reageerde de Nederlander uiterst koeltjes. "Nee, dat was niet verrassend," zo liet Verstappen weten tegenover onder andere GPFans. De viervoudig kampioen ziet geen enkel probleem in het feit dat coureurs binnen dezelfde renstal het gevecht met elkaar aangaan. "We mogen tegen elkaar racen. Ik denk dat dit normaal was," verklaarde hij over het incident op de baan.

Verstappen legde uit dat de wegligging van de auto in de verraderlijke openingsfase simpelweg te wensen overliet, waardoor hij kwetsbaar was voor aanvallen. "We hadden gewoon minder grip en balans. Dat zou op een natte baan nog steeds zo zijn," stelde de Nederlander nuchter vast over de technische problemen aan zijn bolide.

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