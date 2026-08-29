De Formule 1 ziet de Amerikaanse kijkcijfers in het eerste seizoen bij Apple TV flink kelderen, nadat de uitzendrechten na het succesvolle tijdperk bij ESPN achter een betaalmuur zijn verdwenen. Waar de sport in de Verenigde Staten vorig jaar nog alle records brak, zorgt de nieuwe deal met de techgigant nu voor een flinke klap voor het bereik en mogelijk ook voor de sponsoren, zo blijkt uit analyse van USA Today Sports.

De overstap naar de streamingdienst van Apple, waarvoor een vijfjarig contract ter waarde van zo'n 750 miljoen dollar is getekend, zorgt ervoor dat alle races, kwalificaties en vrije trainingen niet langer vrij toegankelijk zijn op de reguliere televisie. Dat heeft direct gevolgen voor de kijkcijfers. Uit analyses van de eerste negen races van dit seizoen blijkt dat het bereik per huishouden bij acht Grand Prix-weekenden is gedaald. De klappen vielen het hardst tijdens de races in Miami en Monaco, waar het bereik met respectievelijk 68 en 66 procent kelderde. Apple, dat onlangs nog een kwartaalomzet van 109,4 miljard dollar noteerde, weigert zelf vooralsnog om officiële kijkcijfers naar buiten te brengen.

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Zorgen over de waarde voor sponsoren

De sterke daling staat in schril contrast met de jaren hiervoor. Vorig jaar sloot ESPN de uitzendperiode nog af met gemiddeld 1,3 miljoen kijkers per race, een absoluut record voor de Amerikaanse markt. Zestien van de 24 races braken destijds een kijkcijferrecord, met de seizoensafsluiter in Abu Dhabi als hoogtepunt met 1,5 miljoen kijkers. John Suchenski van ESPN stelde dan ook terecht dat dit succes de Formule 1 "more valuable", oftewel waardevoller, heeft gemaakt. De Amerikaanse markt is inmiddels goed voor 52 miljoen fans en in 2024 haalden de renstallen gezamenlijk 2,04 miljard dollar aan sponsorgeld op.

? La audiencia de la F1 en EEUU ?? se desploma en su llegada Apple TV. ?



? Miami: -68% de audiencia.



? Mónaco: -66%.



? 8 de 9 carreras analizadas han caído.



✍? Información de @usatodaysports pic.twitter.com/Zeg0OfhatG — Señor de los Medios ?? (@MedF1osTV2) August 25, 2026

Volgens journalist Mark Cipolloni van Autoracing1 vormt de door Stefano Domenicali uitonderhandelde deal met Apple TV+ een groot risico voor deze geldschieters. Bedrijven betalen grof geld voor zichtbaarheid op de auto's, maar door de betaalmuur van het platform, dat wereldwijd naar schatting 45 miljoen abonnees heeft, lopen zij miljoenen casual kijkers mis. Cipolloni stelt dat een halvering van de Amerikaanse kijkcijfers de sponsoren jaarlijks tussen de 200 en 400 miljoen dollar aan effectieve mediawaarde kan kosten.

De leiding van de Formule 1 en Apple kijken daar echter heel anders naar. Zij stellen dat de overstap naar streaming juist goed aansluit bij een jongere generatie fans en dat de groei van de autosportklasse in de Verenigde Staten hierdoor absoluut niet in gevaar komt.

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