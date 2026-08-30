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A happy Lewis Hamilton is shown with a Ferrari car in the background

Albers haalt hard uit naar Ferrari en Vasseur: 'Mijn bloed begon te koken'

A happy Lewis Hamilton is shown with a Ferrari car in the background — Foto: © IMAGO

Albers haalt hard uit naar Ferrari en Vasseur: 'Mijn bloed begon te koken'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Voormalig Formule 1-coureur en analist Christijan Albers heeft zich buitengewoon kritisch uitgelaten over de gang van zaken bij Ferrari. Volgens de Nederlander stapelen de strategische flaters zich in hoog tempo op en valt teambaas Frédéric Vasseur daarin direct iets te verwijten.

Ferrari staat al jaren bekend om pijnlijke tactische missers op de pitmuur, maar de hoop was dat onder het bewind van Vasseur de rust en professionaliteit zouden terugkeren binnen de renstal. Volgens Albers is daar in de praktijk echter bitter weinig van te merken. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf steekt de voormalig coureur zijn ergernis dan ook niet onder stoelen of banken over de manier waarop de Italiaanse formatie potentiële topresultaten blijft weggooien.

Bloed kookt door aanhoudende fouten

Albers zag met lede ogen aan hoe de strategen van de Scuderia wederom de mist in gingen en kon zijn frustratie nauwelijks verbergen. "Mijn bloed kookte gewoon toen ik het zag gebeuren", zo foetert de analist. "Je ziet het keer op keer fout gaan. Het lijkt wel alsof ze daar op de pitmuur compleet verlamd raken zodra er onder druk snel een beslissing genomen moet worden."

Volgens de oud-coureur zijn de strategische blunders niet langer incidenten, maar wijzen ze op een structureel probleem binnen de organisatie. Waar concurrenten zoals McLaren en Red Bull Racing vaak snel en doortastend handelen, blijft Ferrari volgens Albers achter de feiten aanlopen door trage communicatie en onbegrijpelijke keuzes qua bandenstrategie en pitstop-timing.

Druk op Vasseur neemt toe

De pijlen van Albers zijn daarbij nadrukkelijk gericht op teambaas Vasseur. De Fransman werd binnengehaald om de bezem door het team te halen en een einde te maken aan de knullige fouten uit het verleden, maar volgens de analist is er onder de streep nog maar weinig veranderd.

"Vasseur is binnengehaald om de leiding te nemen en orde op zaken te stellen, maar je ziet nog steeds dezelfde patronen als onder zijn voorgangers", stelt Albers vast. "Als teambaas ben je simpelweg eindverantwoordelijk voor wat er op de baan gebeurt. Je kunt niet blijven roepen dat het pech is of dat er lessen moeten worden geleerd; op een gegeven moment moet je de vinger op de zere plek leggen en ingrijpen. Dit soort blunders kosten niet alleen punten en podiums, maar breken ook het vertrouwen van de coureurs volledig af."

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