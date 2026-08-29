In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere een vermeende inzage in de salarisstrookjes van de coureurs. Met name het gigantische verschil tussen de maandelijkse som van Max Verstappen en Kimi Antonelli gooit hoge ogen. Verder heeft Lando Norris zijn contract bij McLaren verlengd, heeft Fernando Alonso zich erg lovend uitgelaten over zijn "beste concurrent ooit" Max Verstappen, is de oorzaak achter de crash van Verstappen in Zandvoort volgens Alex Brundle anders dan veel mensen denken en pleit Peter Windsor voor reglementswijzigingen in de Formule 1, nadat een geniaal plan van Verstappen in Zandvoort niet doorging vanwege zijn crash in de eerste ronde. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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Salarissen F1: dit is het verschil in salaris tussen Verstappen en WK-leider Antonelli

Het Formule 1-seizoen van 2026 kent niet alleen op het asfalt enorme verschuivingen door de introductie van gloednieuwe motorische en aerodynamische reglementen, maar ook in de financiële boekhouding van de renstallen. Terwijl het kampioenschap een ongekend sportief gevecht laat zien, is het contrast op de loonstroken van de coureurs groter dan ooit tevoren. Waar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen met afstand de best betaalde atleet van het veld blijft met een vermeend salaris van 92 miljoen euro, voert een negentienjarige sensatie op een bescheiden rookiekontract momenteel het wereldkampioenschap aan. Meer lezen over de salarissen van de Formule 1-coureurs? Klik hier.

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Alonso over 'beste concurrent ooit' Verstappen: 'Hij heeft de lat hoger gelegd'

Fernando Alonso heeft zich in uiterst lovende bewoordingen uitgesproken over viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Spaanse routinier van Aston Martin steekt zijn bewondering voor de 28-jarige Nederlander zelden onder stoelen of banken en bestempelt hem zelfs als de beste coureur waartegen hij ooit heeft geracet. De beste concurrent die ik ooit op de baan heb gehad, vooral omdat hij eigenlijk geen zwakke plekken heeft. Hij is een 9,9. We moeten alleen de laatste tiende nog zien te ontdekken. Ik weet zeker dat hij een zwakke plek heeft," klonk het onder andere. Meer lezen over de lovende woorden van Alonso? Klik hier.

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'Balansproblemen RB22 achterliggende oorzaak crash Verstappen'

Autocoureur en motorsportanalist Alex Brundle stelt dat de aanhoudende balansproblemen en het gebrek aan pure snelheid van de Red Bull Racing RB22 een doorslaggevende rol spelen in de manier waarop Max Verstappen dit seizoen moet racen. Volgens de analist moet de viervoudig wereldkampioen constant extra risico nemen om het technische tekort van zijn bolide ten opzichte van de concurrentie te compenseren. "Er is geen gebrek aan verzachtende omstandigheden, gezien de situatie waar Verstappen zich in bevond. Hij heeft al het hele jaar moeite met de balans van de auto. Je weet dat deze auto’s heel veel torque hebben, en zelfs de meest briljante coureurs raken de controle weleens kwijt. Dat is ook wat hier gebeurde", klinkt het onder andere. Meer lezen over de bevindingen van Brundle? Klik hier.

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'F1 moet regelwijziging doorvoeren na geniaal plan van Verstappen'

Formule 1-analist en voormalig teammanager Peter Windsor heeft in een analyse op zijn YouTube-kanaal teleurgesteld teruggeblikt op de vroege uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Volgens de Brit had de viervoudig wereldkampioen een uiterst doordacht en afwijkend bandenplan klaarliggen voor de race, maar kon het publiek daar door een crash in de openingsronde niets meer van zien. Om situaties zoals in Zandvoort in de toekomst te voorkomen, pleit Windsor vurig voor het opnieuw toestaan van reserve-auto's, de zogeheten T-cars. Deze volledig opgebouwde reservewagens werden na het seizoen 2007 door de autosportbond verboden om kosten te besparen. Meer lezen over de plannen van Windsor? Klik hier.

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Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren

Lando Norris heeft zijn contract bij het Formule 1-team van McLaren opengebroken en verlengd. De regerend wereldkampioen blijft tot in ieder geval het eind van 2030 verbonden aan de Britse ploeg. Norris debuteerde in 2019 bij het team van McLaren en heeft sindsdien grootse successen geboekt. Na een aantal jaar in het middenveld wierp de Brit zich in 2024 voor het eerst op als serieuze uitdager voor het wereldkampioenschap, terwijl McLaren dat jaar voor het eerst in lange tijd beslag legde op het constructeurskampioenschap. Meer lezen over de contractverlenging van Norris? KIik hier.

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'Verstappen maakte in Zandvoort de duurste fout die hij had kunnen maken' | GPFans Raceteam

De laatste editie van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort is voor Max Verstappen uitgelopen op een grote deceptie. Volgens Formule 1-journalist en paddockreporter Jan Bolscher speelde niet alleen de tegenvallende snelheid van Red Bull Racing een rol in het moeizame weekend, maar lag de oorzaak van zijn zeldzame stuurfout en harde crash vooral bij een flinke dosis fysieke malaise. Bekijk de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam hieronder.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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