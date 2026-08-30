Nicholas gaat Zandvoort écht missen: "Één van mijn favoriete plekken"
Nicholas gaat Zandvoort écht missen: "Één van mijn favoriete plekken"Maak ons je Google-favoriet
Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas onthult in de Talking Bull-podcast dat hij Zandvoort toch wel echt gaat missen. In zijn tijd als pitmonteur maakte hij er mooie tijden mee, maar ook in zijn rol als ambassadeur prijst hij het evenement.
Nicholas is in zijn tijd bij Red Bull de hele wereld overgegaan, maar stipt de impact aan van het evenement, dat afgelopen weekend voorlopig voor het laatst was: "En ik zal je wat vertellen: voordat ik daarop inga, ga ik Zandvoort echt missen. Het is een van mijn favoriete plekken op de kalender om ieder jaar naartoe te gaan. Sinds de terugkeer van de Formule 1 is het geweldig geweest en ik denk dat het zoveel voor de sport heeft betekend. Ik vind ook dat de organisatie in Zandvoort het ontzettend goed heeft gedaan. Ik heb zelfs gezien dat sommige van hun technieken bij andere races zijn overgenomen."
Sfeer in Zandvoort
Ook afgelopen zondag waren er, ondanks de klapper van Max Verstappen aan het einde van de eerste ronde, nog genoeg fans gebleven voor de Grand Prix. Die zorgden dan ook voor de nodige sfeer: "Want zoals je al aangaf, is die sfeer altijd iets bijzonders. Zelfs vandaag, na een teleurstellende race voor Max, zag je aan het einde van de race wat voor geweldige Nederlandse fans er waren. Ze waren ontzettend dankbaar voor alle coureurs tijdens hun inlap, hun uitloopronde. Het is dus jammer dat Zandvoort volgend jaar niet op de kalender staat."
Zeg nooit, nooit
Toch ziet Nicholas nog wel een kansje op een terugkeer van Zandvoort en ook Robert van Overdijk heeft eerder al bevestigd dat het circuit op de zogeheten shortlist staat bij eventuele calamiteiten op de kalender: "Maar goed, we mogen ons gelukkig prijzen. We hebben veel geweldige races op de kalender staan. Er is natuurlijk veel concurrentie om races te mogen organiseren. Zoals ik al zei, hebben ze het in Zandvoort door de jaren heen fantastisch gedaan en ik hoop echt dat we de race weer op de kalender terugzien."
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