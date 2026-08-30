De krachtsverhoudingen in de Formule 1 zijn de afgelopen maanden flink op de schop gegaan. Waar Mercedes voorheen met afstand de lakens uitdeelde, heeft een reeks uiterst effectieve updates ervoor gezorgd dat McLaren zich - volgens George Russell - heeft ontpopt tot de nieuwe maatstaf van het veld.

De ommekeer binnen het huidige Formule 1-seizoen is opvallend te noemen. Waar het hele veld aan het begin van het jaar nog naarstig zocht naar manieren om de dominantie van Mer edeseen halt toe te roepen, is McLaren er met een indrukwekkend ontwikkelingstempo in geslaagd om het momentum volledig naar zich toe te trekken. De updates die de formatie uit Woking de afgelopen races meenam, leverden niet alleen op papier tijdwinst op, maar vertaalden zich op het asfalt direct in klinkende overwinningen.

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Verschuiving aan de top

Die constante stroom aan succesvolle doorontwikkelingen heeft McLaren een breed voordeel opgeleverd. De MCL38 geeft inmiddels in vrijwel alle omstandigheden thuis: van snelle doordraaiers tot langzame chicanes, en zowel over één snelle ronde in de kwalificatie als tijdens langere runs met veel brandstof aan boord. Waar concurrenten als Red Bull en Ferrari blijven zoeken naar de juiste balans tussen topsnelheid en bandenslijtage, lijkt McLaren op ieder type circuit direct in het juiste werkvenster te zitten.

Ook de concurrentie ziet de pikorde zienderogen kantelen. Meerdere coureurs en teams wijzen inmiddels openlijk naar McLaren als dé referentie op de grid. Zo liet George Russell onlangs al optekenen dat het team van Zak Brown en Andrea Stella momenteel over de snelste auto beschikt, ongeacht de karakteristieken van de baan.

Druk op de titelstrijd

Deze flinke stap voorwaarts heeft ook directe gevolgen voor het verloop van het kampioenschap. Met coureurs als Lando Norris en Oscar Piastri, die maximaal profiteren van het verbeterde materiaal, ligt de strijd om beide wereldtitels weer helemaal open. McLaren heeft laten zien dat een doordacht updatepakket binnen het huidige reglement het verschil kan maken, waardoor de bal nu volledig bij de achtervolgers ligt om een passend antwoord te vinden op de overmacht van het team uit Woking.

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