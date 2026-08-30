Steiner zag Verstappen een zeldzame fout maken: "Het boeit hem gewoon niet"

Volgens voormalig Formule 1-teambaas Günther Steiner is er geen sprake van een negatieve trend rondom Max Verstappen, ondanks diens zware crash tijdens de Grand Prix van Nederland. De huidige analist stelt dat de coureur van Red Bull Racing simpelweg de limiet opzoekt met een wagen die momenteel niet competitief genoeg is. Dat liet hij weten in de Red Flags-podcast.

De viervoudig wereldkampioen kende een dramatisch einde van zijn thuisrace op Circuit Zandvoort, wat tevens de allerlaatste editie van het evenement in de duinen was. In verraderlijke en vochtige omstandigheden verloor de Nederlander in de openingsronde de controle over zijn RB22 in de Luyendijkbocht. Hij belandde op de witte lijn en klapte hard in de barrières, wat direct een rode vlag veroorzaakte. Hoewel de klapper hevig was, kon de coureur ongedeerd en op eigen kracht uitstappen.

Artikel gaat verder onder video

'Oprechte fout'

Steiner is van mening dat de Red Bull-rijder zelf de plank missloeg: "Hij wilde gewoon te veel in die eerste bocht", stelt de voormalig teambaas in de Red Flags-podcast. "Ik denk dat hij daar iets te enthousiast werd en onderschatte hoe nat de baan daadwerkelijk was. Gewoon een oprechte fout, zeg maar", aldus de huidige eigenaar van het MotoGP-team Red Bull KTM Tech3.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat de Nederlander bij een incident betrokken was. Eerder kende de bolide al aanzienlijke technische problemen met de innovatieve achtervleugel, wat resulteerde in een crash tijdens de kwalificatie in Oostenrijk en een spin op Silverstone. Red Bull Racing kampt dit jaar met fundamentele tekortkomingen aan de auto, waaronder extreem onderstuur en een gebrek aan aerodynamische balans.

Volgens Steiner moeten die eerdere incidenten dan ook los worden gezien van de stuurfout in Zandvoort. "Nou ja, je moet de gevallen met de achtervleugel dan sowieso buiten beschouwing laten. Daar kan je niets aan doen", benadrukt de RTL-analist. "Maar hij probeert het gewoon erg hard. Misschien zegt hij wel: 'het lukt, of het lukt niet, verder boeit het me niet, ik wil gewoon een goed resultaat pakken'. Of hij nou zevende of achtste finisht, doet er voor hem niet toe", verklaart Steiner over de alles-of-niets-mentaliteit van de coureur.

De risico's die de regerend wereldkampioen neemt, komen voort uit een moeizaam kampioenschap voor zijn team. Na twaalf verreden races staat Verstappen momenteel op de zesde plaats in het rijdersklassement met 112 punten, ver achter WK-leider Kimi Antonelli die 242 punten heeft verzameld voor Mercedes. Omdat de auto de snelheid van de dominante teams mist, is hij vaak gedwongen om extra risico's te nemen om de aansluiting bij de top te behouden.

Gerelateerd