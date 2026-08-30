In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere stevige kritiek van Christijan Albers aan het adres van Ferrari, nadat Lewis Hamilton volgens de analist in Zandvoort de dupe werd van een slecht uitgevoerde strategie. Verder heeft Ferrari gehint op een eerbetoon aan Michael Schumacher tijdens het raceweekend in Monza, heeft McLaren-teambaas Andrea Stella een financieel trucje uit de doeken gedaan waar ook Mercedes gebruik van zou maken en heeft Sergio Pérez de noodklok geluidt over de situatie binnen het team van Cadillac. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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Albers haalt hard uit naar Ferrari en Vasseur: 'Mijn bloed begon te koken'

Voormalig Formule 1-coureur en analist Christijan Albers heeft zich buitengewoon kritisch uitgelaten over de gang van zaken bij Ferrari. Volgens de Nederlander stapelen de strategische flaters zich in hoog tempo op en valt teambaas Frédéric Vasseur daarin direct iets te verwijten. Albers zag met lede ogen aan hoe de strategen van de Scuderia wederom de mist in gingen en kon zijn frustratie nauwelijks verbergen. "Mijn bloed kookte gewoon toen ik het zag gebeuren", zo foetert de analist. "Je ziet het keer op keer fout gaan", klinkt het in de podcast van De Telegraaf. Meer lezen over de frustratie van Albers? Klik hier.

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Ferrari hint op eerbetoon aan Michael Schumacher met speciale Monza-livery

Het Autodromo Nazionale Monza ademt autosporthistorie, maar weinig momenten hebben zo’n diepe indruk achtergelaten bij de Tifosi als de Grand Prix van Italië in 2006. Het circuit vormt al decennialang het decor voor triomfen en drama’s, en werd op die zonnige septembermiddag het toneel van een van de meest gedenkwaardige persconferenties uit de geschiedenis van de Formule 1. Het was de dag waarop de legendarische zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste afscheid van de sport aankondigde. Het Formule 1-team van Ferrari heeft nu op een speciale livery als eerbetoon aan de Duitser gehint, voor het aanstaande raceweekend in Monza. Meer lezen? Klik hier.

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Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027

Het financiële speelveld in de Formule 1 blijft achter de schermen minstens zo competitief als de strijd op het asfalt. Waar sommige renstallen klagen over de strakke beperkingen van het budgetplafond, legt Andrea Stella uit dat er binnen de reglementen wel degelijk slimme manieren zijn om financiële ademruimte te creëren. De teambaas van McLaren doelt daarbij specifiek op de strategische toewijzing van budgetten en een speciale uitzondering van 3 miljoen dollar richting 2027. De Italiaan spreekt hiermee Toto Wolff tegen. De Mercedes-teambaas heeft namelijk onlangs in de media verteld niet te begrijpen waar de concurrentie het geld voor grote updates vandaan haalt. Volgens Stella, heeft Wolff geld zat. Meer lezen over de gedachten van Stella? Klik hier.

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Sergio Pérez luidt de noodklok bij Cadillac: 'We boeken de laatste races geen vooruitgang'

Sergio Pérez heeft zijn teleurstelling geuit over de recente ontwikkelingen bij het Formule 1-team van Cadillac. De Mexicaanse coureur stelt dat de Amerikaanse renstal stagneert en gedurende de afgelopen wedstrijden geen stap vooruit heeft gezet. Dat liet hij weten in de podcast Beyond the Grid. "Er heerst de laatste paar races veel teleurstelling omdat we geen vooruitgang hebben geboekt. We zijn niet beter geworden. Aangezien we een nieuw team zijn, is dat juist wat we zouden moeten doen, elke keer weer", aldus Pérez. "De laatste paar races stonden we een beetje stil en daarom moesten we onze werkwijze onder de loep nemen." Meer lezen over de zorgen van Pérez? Klik hier.

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Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"

De toekomst van Max Verstappen is de afgelopen maanden veelvuldig onderwerp van gesprek geweest in de Formule 1-paddock. Hoewel concurrenten zoals Mercedes en Aston Martin openlijk hengelden naar de diensten van de viervoudig wereldkampioen, bleef de Nederlander zijn team trouw. Volgens Formule 1-analist Peter Windsor spelen er bij die keuze echter hele andere motieven mee dan menigeen denkt. "Het gaat om de totale omgeving waarin Max functioneert," legt Windsor uit. "Bij Red Bull heeft hij een team om zich heen dat volledig op hem is afgestemd. De vertrouwensband met sleutelfiguren, zoals zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en de technische leiding, is iets wat je niet zomaar opnieuw opbouwt bij een andere renstal. Die harmonie en directe manier van communiceren zijn voor hem van onschatbare waarde." Meer lezen over waarom Windsor denkt dat Verstappen heeft verlengd? Klik hier.

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Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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