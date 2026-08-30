VIDEO: Bizarre 70 meter hoge bocht op nieuw F1-circuit Saoedi-Arabië krijgt vorm

Nieuwe luchtbeelden laten zien dat de bouw van het Qiddiya Speed Park Track in een vergevorderd stadium verkeert. Boven het woestijnlandschap ten zuidwesten van Riyad torent inmiddels 'The Blade' uit, een spectaculaire eerste bocht die tot zeventig meter boven de grond komt te liggen.

De nieuwe baan in Qiddiya City is ontworpen door de bekende circuitarchitect Hermann Tilke, die hiervoor samenwerkte met voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz. Tilke, die eerder al verantwoordelijk was voor het ontwerp van het Jeddah Corniche Circuit, benadrukte het belang van een uitdagende lay-out voor zowel de coureurs als de fans. Hoewel de architect in het verleden kritiek kreeg op sommige van zijn ontwerpen, blijft hij strijdbaar over de amusementswaarde van zijn banen. "Sommige circuits leveren saaie races op", erkende Tilke eerder, waarbij hij aangaf dat de unieke hoogteverschillen in Qiddiya juist voor spektakel moeten zorgen.

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Spectaculaire hoogteverschillen

Direct na de start rijden de coureurs af op het verhoogde gedeelte van 'The Blade', dat vergelijkbaar is met de hoogte van een gebouw van twintig verdiepingen en over een concerthal heen hangt. De aanloop naar deze bocht kent een hellingsgraad van tien graden en wordt uitgerust met een remzone vol LED-verlichting. Over de gehele ronde, die tegen de klok in wordt verreden en 21 bochten telt, bedraagt het totale hoogteverschil maar liefst 108 meter.

Verschuiving op de kalender

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië nog tot en met volgend jaar op het Jeddah Corniche Circuit zou worden verreden. Doordat de race in Jeddah eerder dit seizoen echter werd geannuleerd vanwege de regionale veiligheidssituatie, is de aandacht van de organisatie volledig verschoven naar de versnelde afbouw van het permanente complex in Qiddiya. De oplevering van het circuit en de bijbehorende infrastructuur staat nu gepland voor volgend jaar, waarna de locatie gebruikt zal worden voor tests en lokale evenementen. Volgens de laatste officiële planningen maakt de Formule 1 in 2028 definitief de overstap naar Qiddiya.

Met een geprojecteerde lengte van ongeveer 7,7 kilometer neemt het Speed Park Track het record van langste circuit op de kalender over van Spa-Francorchamps, dat momenteel iets meer dan zeven kilometer meet. Op de baan, die voorzien wordt van drie DRS-zones, mikken de ontwerpers op topsnelheden van meer dan 325 kilometer per uur. Het complex krijgt bovendien tachtig garages en een capaciteit van 70.000 zitplaatsen. Naast de Formule 1 moet de locatie in de toekomst ook andere grote raceklassen ontvangen. Zo is de komst van de MotoGP reeds bevestigd en wordt de baan gebouwd volgens de hoogste veiligheidsnormen voor motorraces, waarbij ook FIM-veiligheidsfunctionaris Loris Capirossi nauw is betrokken.

They said it won’t be built , well !!!



the highest elevated corner in formula 1



Qiddiya turn 1 ( the blade )



70% done 🏗️ https://t.co/AuRMoVT778 pic.twitter.com/IlxNvbWvmm — ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️ (@ahmed_baokbah) August 23, 2026

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