Aanstaande crisis binnen Formule 1-team van Audi? "Dat komt allemaal te laat"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher bevindt het Formule 1-project van Audi zich momenteel in een crisis. De analist benadrukt dat de renstal snel betere resultaten moet boeken om te voorkomen dat de stemming binnen het moederbedrijf omslaat. Schumacher deed deze uitspraken in een interview met BILD.

Hoewel Audi dit seizoen officieel is toegetreden tot de koningsklasse na de overname van Sauber, is de financiële druk op de achtergrond aanzienlijk. De Brand Group Progressive, waar het automerk samen met Lamborghini en Bentley onder valt, zag het aantal afgeleverde auto's in de eerste helft van dit jaar met 7,2 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de omzet liep met 10,4 procent terug naar 29,2 miljard euro. Volgens de oud-coureur zorgt deze financiële en politieke onrust binnen de Volkswagen Group ervoor dat de immense investeringen in de eigen krachtbron en het raceteam onder een vergrootglas liggen.

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Succes moet sneller komen

In de aanloop naar de zomerstop wist de ervaren Nico Hülkenberg de eerste punten voor het fabrieksteam binnen te slepen. Hoewel Schumacher blij is voor de coureur, benadrukt hij dat incidentele puntenfinishes niet genoeg zijn om het project te dragen. "Ik was erg blij voor Nico dat hij voor de zomerstop zijn eerste punten scoorde. Maar Audi moet meer doen dan alleen een signaal afgeven aan het eigen bedrijf", aldus de analist. "Ze verkeren momenteel in een crisis en ik denk dat het raceteam enig succes moet tonen, zodat de stemming bij Audi zich niet tegen hun Formule 1-investering keert".

Het expliciete doel van het team is om in 2030 mee te kunnen strijden om de wereldtitel. Schumacher waarschuwt echter dat dit langetermijnplan, waarbij de huidige seizoenen door CEO Mattia Binotto slechts als opbouwfase worden gezien, te veel tijd in beslag neemt. "Mikken op het wereldkampioenschap in 2030 - dat zou wel eens te laat kunnen zijn. Succes moet sneller komen", stelt hij stellig.

Momenteel is de formatie uit Hinwil nog ver verwijderd van de kop van het veld. Na de recente Grand Prix van Nederland bezet het Audi Revolut F1 Team de achtste plaats in het constructeurskampioenschap met een totaal van zestien punten. Daarmee bevindt de renstal zich in een felle strijd in de achterhoede; Haas F1 Team staat met 21 punten net boven hen, terwijl Williams Racing met elf punten de negende positie inneemt.

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