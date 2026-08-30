Aanstaande crisis binnen Formule 1-team van Audi? "Dat komt allemaal te laat"
Aanstaande crisis binnen Formule 1-team van Audi? "Dat komt allemaal te laat"Maak ons je Google-favoriet
Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher bevindt het Formule 1-project van Audi zich momenteel in een crisis. De analist benadrukt dat de renstal snel betere resultaten moet boeken om te voorkomen dat de stemming binnen het moederbedrijf omslaat. Schumacher deed deze uitspraken in een interview met BILD.
Hoewel Audi dit seizoen officieel is toegetreden tot de koningsklasse na de overname van Sauber, is de financiële druk op de achtergrond aanzienlijk. De Brand Group Progressive, waar het automerk samen met Lamborghini en Bentley onder valt, zag het aantal afgeleverde auto's in de eerste helft van dit jaar met 7,2 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de omzet liep met 10,4 procent terug naar 29,2 miljard euro. Volgens de oud-coureur zorgt deze financiële en politieke onrust binnen de Volkswagen Group ervoor dat de immense investeringen in de eigen krachtbron en het raceteam onder een vergrootglas liggen.
Succes moet sneller komen
In de aanloop naar de zomerstop wist de ervaren Nico Hülkenberg de eerste punten voor het fabrieksteam binnen te slepen. Hoewel Schumacher blij is voor de coureur, benadrukt hij dat incidentele puntenfinishes niet genoeg zijn om het project te dragen. "Ik was erg blij voor Nico dat hij voor de zomerstop zijn eerste punten scoorde. Maar Audi moet meer doen dan alleen een signaal afgeven aan het eigen bedrijf", aldus de analist. "Ze verkeren momenteel in een crisis en ik denk dat het raceteam enig succes moet tonen, zodat de stemming bij Audi zich niet tegen hun Formule 1-investering keert".
Het expliciete doel van het team is om in 2030 mee te kunnen strijden om de wereldtitel. Schumacher waarschuwt echter dat dit langetermijnplan, waarbij de huidige seizoenen door CEO Mattia Binotto slechts als opbouwfase worden gezien, te veel tijd in beslag neemt. "Mikken op het wereldkampioenschap in 2030 - dat zou wel eens te laat kunnen zijn. Succes moet sneller komen", stelt hij stellig.
Momenteel is de formatie uit Hinwil nog ver verwijderd van de kop van het veld. Na de recente Grand Prix van Nederland bezet het Audi Revolut F1 Team de achtste plaats in het constructeurskampioenschap met een totaal van zestien punten. Daarmee bevindt de renstal zich in een felle strijd in de achterhoede; Haas F1 Team staat met 21 punten net boven hen, terwijl Williams Racing met elf punten de negende positie inneemt.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
VIDEO: Bizarre 70 meter hoge bocht op nieuw F1-circuit Saoedi-Arabië krijgt vorm
- 2 uur geleden
Nicholas haalt schouders op over 'tankslapper': 'Laat hij gewoon weer van zich afglijden'
- Vandaag 16:59
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"
Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027
BREAKING: Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren
Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22
Net binnen
´Horner keert enkel als mede-eigenaar terug in de Formule 1'
- 3 minuten geleden
Aanstaande crisis binnen Formule 1-team van Audi? "Dat komt allemaal te laat"
- 1 uur geleden
VIDEO: Bizarre 70 meter hoge bocht op nieuw F1-circuit Saoedi-Arabië krijgt vorm
- 2 uur geleden
Antonelli wijst naar Verstappen en Hamilton: 'Werd er erg emotioneel van'
- 3 uur geleden
Nicholas haalt schouders op over 'tankslapper': 'Laat hij gewoon weer van zich afglijden'
- Vandaag 16:59
Steiner zag Verstappen een zeldzame fout maken: "Het boeit hem gewoon niet"
- Vandaag 16:00
Veel gelezen
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- 27 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 11 augustus