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Christian Horner and Max Verstappen hug after winning the 2021 F1 drivers' title

´Horner keert enkel als mede-eigenaar terug in de Formule 1'

Christian Horner and Max Verstappen hug after winning the 2021 F1 drivers' title — Foto: © IMAGO

´Horner keert enkel als mede-eigenaar terug in de Formule 1'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Christian Horner zal volgens voormalig Formule 1-strateeg en F1 TV-analist Ruth Buscombe alleen terugkeren in de koningsklasse als hij mede-eigenaar van een renstal kan worden. De Britse stelt dat de voormalig teambaas van Red Bull Racing niets meer te bewijzen heeft en daarom specifiek op zoek zal gaan naar een constructie met aandelen.

Op dit moment zit Horner zonder werkgever in de Formule 1. In juli vorig jaar werd hij officieel ontslagen als teambaas en CEO bij Red Bull, waarna zijn verplichte verlofperiode eind mei van dit jaar ten einde kwam. Hoewel hij sindsdien veelvuldig in verband wordt gebracht met diverse managementrollen, is er tot op heden nog geen nieuwe aanstelling bevestigd.

Eigenaarschap als drijfveer

De grote vraag is volgens Buscombe allereerst of de succesvolle teambaas überhaupt de behoefte voelt om terug te keren op de grid. "Het is een heel interessante kwestie. Allereerst: wil hij terugkomen? Dat is de grootste vraag", aldus Buscombe bij OLBG. "Hij heeft natuurlijk veel gewonnen, maar ik denk dat als Christian wil terugkeren, hij zal moeten kiezen in welke hoedanigheid, en of dat iets te maken heeft met teameigendom", vult ze aan. De analist ziet hierin een duidelijke trend bij historische teambazen en wijst naar de situatie bij Mercedes. Daar bezit Toto Wolff een belang van 33 procent in de race-operatie. "Toto is daar een geweldig voorbeeld van. Hij is mede-eigenaar van het team dat hij leidt. Hij heeft aandelen in zijn eigen team", vervolgt Buscombe.

Een rentree bij een willekeurige renstal ligt volgens de voormalig strateeg dan ook niet voor de hand. "Ik denk dat er gesprekken zijn geweest over hoe, als Christian terug zou komen als teambaas van een kleiner team, dat er een zou zijn waarbij je een aandelenoptie zou kunnen hebben", legt ze uit. "Hij heeft al gewonnen, dus ik denk dat het volgende niveau zou zijn om mede-eigenaar te worden van een kleiner team, zodat je goed in het proces investeert", aldus Buscombe. In dat kader vallen de namen van Williams, dat in handen is van Dorilton Capital, en Alpine, waar momenteel een minderheidsbelang van 24 procent te koop staat. Ook Aston Martin en het fabrieksteam van Audi, waar Mattia Binotto momenteel de scepter zwaait, worden door Buscombe genoemd als opties waarbij een kapitaalbelang een rol kan spelen.

Dat Horner genoodzaakt is zich op de kleinere teams te richten, heeft volgens de analist een logische reden. De posities bij de absolute topteams zijn momenteel simpelweg vergeven. "Ik denk dat de aandelenoptie voor mij de grote drijfveer is, want als er een stoeltje is bij een van de top vier-teams, dan ziet het er op dit moment niet naar uit dat dat het geval zal zijn", stelt Buscombe. "Ik denk niet dat Toto, Fred of Zak echt ergens heen gaan, dus net als in de Formule 1 zelf zijn de stoeltjes een beetje bezet. Dus als we verder naar achteren op de grid kijken, zou ik me kunnen voorstellen dat hetgeen iemand enthousiast maakt, als ze alles al gewonnen hebben, is om iets te winnen dat je deels bezit", zo besluit ze.

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