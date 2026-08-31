F1-team Williams kampt met tekort aan onderdelen in aanloop naar GP Italië

Volgens teambaas James Vowles staat Williams Racing een moeizame periode te wachten tijdens de komende Grands Prix van Italië en Spanje. De Brit geeft aan dat de renstal kampt met een tekort aan reserveonderdelen, waardoor het team zich momenteel in een penibele situatie bevindt. Vowles deed deze uitspraken in de nabeschouwing van het team, de zogeheten Vowles Verdict-show.

Hoewel de Britse formatie het seizoen vol goede moed begon na een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap van vorig jaar, bezet het team momenteel de negende plek met slechts elf punten. De huidige problemen met de voorraad onderdelen zijn gedeeltelijk te wijten aan de recente Grand Prix van Nederland, waar coureurs Carlos Sainz en Alex Albon met elkaar in aanraking kwamen. Ondertussen werkt Williams hard aan een ingrijpend updatepakket voor de race in Azerbeidzjan, dat intern als een 'B-spec' wordt bestempeld.

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Tekort aan onderdelen

De opgelopen schade op Zandvoort zorgt voor aanzienlijke uitdagingen in de voorbereiding op de races op Monza en het nieuwe stratencircuit in Madrid. Vowles benadrukt dat zijn manschappen voor een zware opgave staan."Er is enorm veel te doen in de aanloop naar Monza", zo stelt de teambaas."Wat betreft Monza en Madrid gaan we in een moeilijke situatie belanden. We zullen op beide evenementen ons uiterste best doen, maar het gaat lastig worden", vervolgt hij.

Daarnaast wijst de leidsman van de formatie uit Grove op de tegenvallende snelheid van de FW48, de auto die in januari de shakedown in Barcelona moest missen vanwege vertragingen. Zelfs voor de race op Monza, een circuit waar het team in het verleden dikwijls competitief was, tempert hij de verwachtingen."Het is een baan die historisch gezien goed bij onze auto past", legt Vowles uit."Ik denk echter dat de realiteit is dat bepaalde elementen beter zullen zijn, maar de prestaties van onze auto zijn momenteel niet op het juiste niveau om daar maximaal van te profiteren. De realiteit is dat we momenteel niet de snelheid hebben om voor punten te vechten, hoe teleurstellend dat ook is", concludeert hij.

Focus op de lange termijn

Ondanks de huidige malaise blijft de renstal zich focussen op structurele verbeteringen voor de toekomst."We hebben op de achtergrond een paar elementen, maar de realiteit is dat we achter de schermen werken aan onderdelen die pas later in het jaar komen", aldus de teambaas."We hebben een enorm aantal projecten lopen om uit te zoeken wat er afgelopen winter mis is gegaan en om dit voor de lange termijn op te lossen. Dat is onze toezegging van vandaag, en dat zal over zes maanden nog steeds zo zijn", besluit Vowles.

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