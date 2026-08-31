Stefano Domenicali is opgelucht dat het nieuwe contract van Max Verstappen bij Red Bull Racing een einde maakt aan de speculaties over een mogelijk vertrek uit de Formule 1. De Italiaanse CEO stelt dat Verstappen van onschatbare waarde is voor de koningsklasse en is blij dat de viervoudig wereldkampioen ten minste nog vier seizoenen in actie komt.

Hoewel Verstappen eerder dit jaar nog openlijk twijfelde over zijn toekomst in de Formule 1, is inmiddels bevestigd dat hij zijn contract bij de Oostenrijkse renstal heeft verlengd tot en met het einde van 2030. Die eerdere twijfels hadden alles te maken met de nieuwe motorreglementen. Ondanks een sportief moeizaam seizoen, waarin de viervoudig wereldkampioen momenteel de zesde plaats in het klassement bezet en het team worstelt met de nieuwe Ford-krachtbron, blijft hij Red Bull trouw.

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Kers op de taart

Voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort, waar de kopman van Red Bull uiteindelijk in de openingsronde zou uitvallen, sprak Domenicali zijn vreugde uit over de contractverlenging. "Het nieuws dat Max de komende jaren bij Red Bull blijft, is een kers op de taart", zo klonk het bij de laatste editie van de Dutch Grand Prix, waar ook GPFans bij aanwezig was. Hij benadrukt de status van de coureur. "Het is geweldig nieuws, ik ben erg trots en blij, want Max is een wereldkampioen, een persoon van wereldklasse met een geweldige persoonlijkheid in de sport, en ik kan me de Formule 1 niet zonder hem voorstellen", voegt Domenicali daaraan toe.

Twijfels weggenomen

De onrust rondom Verstappen bereikte in mei het kookpunt, toen hij felle kritiek uitte op de verhouding tussen het verbrandingsgedeelte en de elektrische componenten van de nieuwe motoren. Hij gaf destijds aan dat het "mentaal niet te doen was om te blijven" als de FIA die balans niet zou aanpassen. Nadat werd besloten om de reglementen voor de komende twee jaar te wijzigen, draaide hij bij. "De regels worden langzaam een beetje beter en, laten we zeggen, ik ben bereid om ermee te leven", verklaarde Verstappen. Hij kijkt daarbij ook al verder vooruit: "Hopelijk opent het tegen 2030 weer een nieuwe mogelijkheid, mogelijk met de komst van V8-motoren, om er opnieuw naar te kijken."

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Focus terug op de auto

Met de handtekening onder het nieuwe contract hoopt Domenicali dat de rust in de paddock terugkeert. "Ik ben erg blij dat dit nieuws nu officieel is en dat al die gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, niet meer aan de orde zijn", stelt hij. Volgens de topman van de Formula One Group moet het team, dat momenteel vierde staat in het constructeurskampioenschap, nu alle zeilen bijzetten. "Nu weet ik zeker dat de focus voor het team zal liggen op het zo goed mogelijk presteren. Dan kunnen ze Max de beste auto geven die hij kan krijgen", zo waarschuwt hij Red Bull Racing.

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