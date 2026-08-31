Verstappen Racing heeft voor het eerst een algemeen podiumresultaat verdiend in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Waar Dani Juncadella in de Sprint Cup wel volop meedoet in de strijd om het kampioenschap, heeft het GT3-team van Max Verstappen nog niet dat geluk gehad in de Endurance Cup. Juncadella wist dat echter op de Nürburgring om te gooien samen met Jules Gounon en Chris Lulham door als derde te eindigen.

Het trio in de Mercedes-AMG werd vijfde in de kwalificatie. "Dat was een lastige sessie. In Q1 zaten drie van de Pro-klasseauto's van Mercedes-AMG dichtbij elkaar en we hebben het toen een beetje voor onszelf verpest", legt Juncadella uit. "Maxime [Martin] ging in zijn eerste vliegende ronde in de Veedol-Schikane in de fout, ging eraf en gooide daardoor allemaal grind op de baan voor Lucas [Auer] en mij. Volgens mij was het voor Lucas erger, maar ik verloor een paar tienden, dus we hadden wat verder naar voren kunnen starten."

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Desondanks begon hij optimistisch aan de race. "P5 was een prima uitgangspositie. Ik had een redelijk goede start, maar kwam bij het ingaan van bochten één en twee een beetje klem te zitten tussen andere auto's. Ik was van plan om in bocht twee buitenom te gaan, maar dat plan moest ik dus wijzigen. Het gevecht zij-aan-zij met Maro [Engel] was erg interessant. Volgens mij raakten we elkaar drie of vier keer, maar het waren maar lichte touchés. Het was een mooi gevecht en uiteindelijk haalde ik hem in bij bocht negen. We bleven op P5 rijden in een race die in de beginfase erg beheerst verliep."

Omdat inhalen erg lastig bleek, liet hij de McLaren van Garage 59, die op dat moment op de vierde plaats reed, iets weglopen. "Ik liet een gat vallen van één tot anderhalve seconde om oververhitting van de voorbanden te voorkomen, iets waar ik me zorgen over maakte. Ook probeerde ik de grip op de achterbanden te behouden voor het einde van de stint, omdat we verwachtten dat er meer kansen zouden ontstaan ​​doordat anderen op verschillende momenten de pits in zouden gaan. Het ging goed, want ik had in het begin de banden gespaard en had aan het eind nog veel snelheid over", verklaart de Spanjaard.

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Vervolgens gooide Alfredo Hernández Ortega van het Grupo Prom Racing Team roet in het eten. "Hij wist niet goed waar hij heen moest. Ik ben er zeker van dat hij op 'P laatste' lag. Hij was de weg volledig kwijt toen we hem op een ronde zetten. Ik raakte hem bijna, dus moest ik op het achterste rechte stuk van het gas af, waardoor Jordan [Pepper] me kon inhalen. Ik had de snelheid wel, maar ik werd in feite geblokkeerd door de nummer-32-WRT-BMW, die al met de achterbanden aan het worstelen was."

Lulham nam het stuur over voor de tweede stint, waarna Gounon de race uitreed. Geen van beiden maakte een fout. "Vanaf dat moment verliep de race soepel: geen straffen en goede pitstops. Maar helaas bleven we steeds achter de nummer 32 hangen. Ik denk dat we iets meer snelheid hadden, maar we kwamen er maar niet voorbij. Dankzij straffen en fouten van anderen eindigden we uiteindelijk als derde. Het is geweldig om een ​​algemeen podium te behalen in de Endurance Cup - het eerste algemene podium in de Endurance Cup voor Verstappen Racing. Daar ben ik echt blij mee. En nu op naar de volgende."

Mattia Drudi, Marco Sørensen en Nicki Thiim wonnen de wedstrijd van drie uur op de Nürburgring met een Aston Martin van Comtoyou Racing voor de WRT-BMW van Kelvin van der Linde, Jordan Pepper en Weerts. Achter Verstappen Racing werden Lucas Auer, Maro Engel en Luca Stolz als vierde geklasseerd. Het was genoeg voor de mannen van Winward Racing om het Endurance Cup-kampioenschap al veilig te stellen met nog één race te gaan - iets dat nooit eerder in de geschiedenis van de Endurance Cup is voorgekomen.

Over drie weken zien we het GT World Challenge Europe powered by AWS-circus op Circuit Zandvoort voor het één na laatste Sprint Cup-weekend. Juncadella ligt derde in de tussenstand, slechts vijf punten achter kampioenschapsleiders Van der Linde en Weerts.

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