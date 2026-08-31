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Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | Verstappen amper te zien op poster Drive to Survive, Norris breekt contract open

VIDEO | Verstappen amper te zien op poster Drive to Survive, Norris breekt contract open

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De Formule 1 heeft aangekondigd wat eigenlijk wel in de lijn der verwachting lag, namelijk dat seizoen 9 van Drive to Survive komend jaar op Netflix wordt uitgebracht. Toch zijn er een heleboel fans die wat vreemd hebben opgekeken van het bericht, want Max Verstappen is bijna niet te zien. Een getraind oog ziet de viervoudig kampioen echter wel achter Charles Leclerc zitten, maar op de socials zijn er toch wel verontwaardigde reacties.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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