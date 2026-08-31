De Formule 1 heeft aangekondigd wat eigenlijk wel in de lijn der verwachting lag, namelijk dat seizoen 9 van Drive to Survive komend jaar op Netflix wordt uitgebracht. Toch zijn er een heleboel fans die wat vreemd hebben opgekeken van het bericht, want Max Verstappen is bijna niet te zien. Een getraind oog ziet de viervoudig kampioen echter wel achter Charles Leclerc zitten, maar op de socials zijn er toch wel verontwaardigde reacties.

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