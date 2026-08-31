Lando Norris heeft in de afgelopen jaren geleerd hoe hij zijn invloed binnen McLaren op de juiste manier kan aanwenden. De regerend wereldkampioen van de Formule 1 stelt dat hij in zijn beginjaren terughoudend was, maar inmiddels precies weet hoe hij het team in de gewenste richting kan sturen.

Afgelopen weekend werd bekend dat de Brit zijn contract bij de renstal uit Woking heeft opengebroken en verlengd tot ten minste eind 2030. Daarmee heeft McLaren de kopman voor de lange termijn vastgelegd, nadat hij vorig jaar de wereldtitel veroverde door Max Verstappen in de seizoensfinale nipt te verslaan. Momenteel bezet de coureur de vierde plaats in het wereldkampioenschap van 2026, nadat hij onlangs de Grands Prix van Hongarije en Nederland op zijn naam schreef.

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Ontwikkeling tot leider

Norris is bezig aan zijn achtste seizoen voor McLaren, het team waar hij in 2019 als negentienjarige debutant instapte. In gesprek met Sky Sports F1 blikt hij terug op hoe zijn rol sindsdien is veranderd. "Je leert door de jaren heen wanneer je wel moet praten en wanneer niet", vertelt hij. "Wat betreft de macht die je hebt als coureur en als individu: in de eerste paar jaar ga je echt geen grenzen overschrijden. Ik was zeker niet van plan om mijn stem boven die van een ander te verheffen."

Naarmate de seizoenen verstreken, besefte Norris dat er meer van hem werd verwacht dan alleen hard rijden. "Met de tijd leer je dat mijn rol niet simpelweg bestaat uit het besturen van de auto. Het gaat er ook om hoe ik een leider kan zijn, hoe ik het team kan leiden en hoe ik een stem kan zijn voor alle mensen die hier werken, alle mannen en vrouwen. Hoe kan ik hen pushen om het beter te doen, om beter te zijn? En mezelf natuurlijk ook. En hoe kunnen we dat allemaal samen als een team doen?"

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Invloed binnen het team

Inmiddels is de coureur een absolute routinier binnen de formatie uit Woking. Eind vorig jaar verbrak hij in Qatar al het langdurige teamrecord van David Coulthard, waardoor hij nu met 163 starts de coureur is met de meeste verreden Grands Prix in de geschiedenis van McLaren. Vanuit die positie durft hij nu harder op te treden om de ontwikkeling van de auto te beïnvloeden. "Ik heb de macht en de invloed leren kennen die ik kan hebben op de richtingen waarin we als team werken. Natuurlijk wil ik daar nooit misbruik van maken, maar tegelijkertijd weet ik dat ik in een positie zit waarin ik dwingend kan zijn om te proberen te krijgen wat ik wil, van een auto, van het team en van de mensen om me heen."

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