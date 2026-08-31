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Molendijk on the Dutch GP

Molendijk betreurt "gênant" verlies Dutch GP: "Het was dé commercial voor Nederland"

Molendijk on the Dutch GP — Foto: © IMAGO x TALPA

Molendijk betreurt "gênant" verlies Dutch GP: "Het was dé commercial voor Nederland"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Ronald Molendijk vindt dat de Nederlandse overheid een enorme kans laat liggen door de F1 Dutch Grand Prix financieel niet te ondersteunen. De muziekproducent en tevens Formule 1-kenner stelt dat het evenement fungeert als het ultieme visitekaartje voor het land en vindt het onbegrijpelijk dat de stekker eruit is getrokken.

Hoewel de hoop op een langer verblijf lang levend werd gehouden, was het vorige week dan toch voorlopig de laatste editie van de koningsklasse van de autosport op het Circuit Zandvoort. De wedstrijd, die werd gewonnen door Lando Norris en ook gekenmerkt werd door de crash van Max Verstappen in de openingsronde, markeerde het einde van het huidige contract. De organisatie had besloten zelf ermee te stoppen, voordat ze de begroting voor de komende jaren niet meer sluitend zouden krijgen. Dit scenario kon gebeuren door het uitblijven van structurele overheidssteun en de alsmaar stijgende kosten.

Gênant verlies voor Nederland

Molendijk steekt zijn frustratie over de gang van zaken niet onder stoelen of banken. In het SBS6-programma Nieuws van de Dag wijst hij direct naar Den Haag. "Ik vind het zo gênant dat dit niet lukt om te behouden. Een weekend Formule 1 organiseren kost je zeventig miljoen euro. Dan moet je dus dichten met kaartverkoop, met sponsoren enzovoort... En dat is elke keer net wel, net niet. Zorg gewoon dat je dit nog tientallen jaren had gehouden. Laat de overheid garant staan voor een klein deeltje."

De voormalig dj trekt daarbij de vergelijking met andere sectoren die wel op financiële hulp kunnen rekenen. "Dat doen we met heel veel andere sporten of met kunst die gesubsidieerd wordt ook niet", doelt Molendijk op het weigeren van steun. "Dit is dé commercial. Die wordt over heel de wereld door een paar miljard mensen bekeken", zegt hij om te benadrukken dat de impact van de Formule 1 op Nederland als land niet onderschat moet worden.

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Een soort begrafenis van Dutch Grand Prix

De teleurstelling zit zo diep dat Molendijk besloot de historische laatste race in Zandvoort bewust over te slaan. Hoewel hij jarenlang een vaste bezoeker was, kon hij het definitieve afscheid niet aanzien. "Ik ben al die jaren geweest, maar dit is voor mij gewoon een soort begrafenis en ik vind het gewoon heel heftig. Samen met de MotoGP is dit waar ik heel erg gepassioneerd over ben." Hij roemt vooral de karakteristieken van de baan in de duinen, met de blinde bochten, stevige hoogteverschillen en het onvoorspelbare kustweer, wat het circuit volgens hem volstrekt uniek maakte op de kalender.

Ook onder de bezoekers van het laatste raceweekend heerste voornamelijk onbegrip over de houding van het kabinet. In een reportage van Nieuws van de Dag uitten diverse racefans hun onvrede over het gebrek aan daadkracht vanuit de politiek. "Door elk land wordt het gesponsord door de overheid en alleen wij willen dat als Nederland niet doen", stelde een teleurgestelde toeschouwer. Een andere bezoeker sloot zich daar volledig bij aan en wees op de leegte die het evenement achterlaat. "Ik ben er helemaal niet blij mee. Ik vind het jammer dat het weggaat."

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