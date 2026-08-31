Isack Hadjar hoopt komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van Italië weer achter het stuur te kruipen. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing moest de recente race in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsblessure, maar is optimistisch over een snelle terugkeer op Monza.

De kwetsuur aan zijn linkerpols, een kleine breuk die hij opliep tijdens een bokstraining in de sportschool gedurende de zomerstop, hield hem bij de Dutch Grand Prix langs de zijlijn. Voor de Frans-Algerijnse coureur was dat een bittere pil. "Het is de allereerste blessure in mijn carrière", stelt Hadjar bij FormulaPassion. "Het is vreemd om op de bank te zitten en ik ben er helemaal niet blij mee, noch voor mezelf, noch voor het team. Uiteraard wil ik altijd op de baan zijn."

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Ondanks deze tegenslag verloopt het herstel voorspoedig in de aanloop naar het raceweekend in Italië, dat aankomend weekend gepland staat. De zwelling in het gewricht is inmiddels afgenomen en elke dag kan hij het steeds beter gebruiken. "De pols is niet gezwollen en dat is een goed teken. Het geneest snel, elke dag heb ik iets meer mobiliteit en ik ben optimistisch voor Monza", vervolgt Hadjar.

Definitieve beslissing Red Bull volgt

Hoewel Hadjar zelf erg gedreven is om te racen, heeft Red Bull Racing zijn deelname aan de wedstrijd op Monza nog niet officieel bevestigd. De Oostenrijkse renstal neemt naar verwachting aankomende woensdag pas een definitief besluit over zijn inzetbaarheid. Dit gebeurt na een medische keuring en een testsessie in de simulator, bedoeld om de belasting op de herstellende pols te evalueren. Mocht hij nog niet fit genoeg bevonden worden, dan kunnen we verwachten dat Liam Lawson hem opnieuw zal vervangen bij het hoofdteam. Lawson maakte op Zandvoort al indruk door en foutloze race te rijden en als zevende te finishen in de RB22. Yuki Tsunoda zou opnieuw kunnen invallen bij Racing Bulls, mocht de Nieuw-Zeelander weer voor Red Bull Racing moeten uitkomen.

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