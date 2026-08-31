Hadjar geeft update over blessure in aanloop naar Grand Prix van Italië
Hadjar geeft update over blessure in aanloop naar Grand Prix van ItaliëMaak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar hoopt komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van Italië weer achter het stuur te kruipen. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing moest de recente race in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsblessure, maar is optimistisch over een snelle terugkeer op Monza.
De kwetsuur aan zijn linkerpols, een kleine breuk die hij opliep tijdens een bokstraining in de sportschool gedurende de zomerstop, hield hem bij de Dutch Grand Prix langs de zijlijn. Voor de Frans-Algerijnse coureur was dat een bittere pil. "Het is de allereerste blessure in mijn carrière", stelt Hadjar bij FormulaPassion. "Het is vreemd om op de bank te zitten en ik ben er helemaal niet blij mee, noch voor mezelf, noch voor het team. Uiteraard wil ik altijd op de baan zijn."
Ondanks deze tegenslag verloopt het herstel voorspoedig in de aanloop naar het raceweekend in Italië, dat aankomend weekend gepland staat. De zwelling in het gewricht is inmiddels afgenomen en elke dag kan hij het steeds beter gebruiken. "De pols is niet gezwollen en dat is een goed teken. Het geneest snel, elke dag heb ik iets meer mobiliteit en ik ben optimistisch voor Monza", vervolgt Hadjar.
Definitieve beslissing Red Bull volgt
Hoewel Hadjar zelf erg gedreven is om te racen, heeft Red Bull Racing zijn deelname aan de wedstrijd op Monza nog niet officieel bevestigd. De Oostenrijkse renstal neemt naar verwachting aankomende woensdag pas een definitief besluit over zijn inzetbaarheid. Dit gebeurt na een medische keuring en een testsessie in de simulator, bedoeld om de belasting op de herstellende pols te evalueren. Mocht hij nog niet fit genoeg bevonden worden, dan kunnen we verwachten dat Liam Lawson hem opnieuw zal vervangen bij het hoofdteam. Lawson maakte op Zandvoort al indruk door en foutloze race te rijden en als zevende te finishen in de RB22. Yuki Tsunoda zou opnieuw kunnen invallen bij Racing Bulls, mocht de Nieuw-Zeelander weer voor Red Bull Racing moeten uitkomen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
VIDEO | Verstappen amper te zien op poster Drive to Survive, Norris breekt contract open
- Vandaag 13:47
'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'
- 28 augustus 2026 13:20
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"
Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027
BREAKING: Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren
Net binnen
Molendijk betreurt "gênant" verlies Dutch GP: "Het was dé commercial voor Nederland"
- 13 minuten geleden
Hadjar geeft update over blessure in aanloop naar Grand Prix van Italië
- 1 uur geleden
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 3 uur geleden
- 18
FIA maakt circuitconfiguratie bekend voor Grand Prix van Italië op Monza
- Vandaag 15:02
VIDEO | Verstappen amper te zien op poster Drive to Survive, Norris breekt contract open
- Vandaag 13:47
Norris onthult na contractverlenging: 'Deze macht en invloed heb ik nu binnen McLaren'
- Vandaag 12:28
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- Vandaag 16:46
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 11 augustus