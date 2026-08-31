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Kimi Antonelli, Belgian GP, Generic, 2026, Mercedes

Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza

Kimi Antonelli, Belgian GP, Generic, 2026, Mercedes — Foto: © IMAGO
18 reacties

Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza

Redactie
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De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Italië

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Straffen tijdens Dutch Grand Prix

De stewards konden het op de vrijdag en de zaterdag van het Formule 1-weekend op Circuit Zandvoort rustig aan doen. De eerste straffen vielen pas op de zondag. Franco Colapinto kreeg een drive-through penalty voor het inhalen van Yuki Tsunoda onder gele vlaggen. Arvid Lindblad moest dezelfde straf incasseren, nadat hij Pierre Gasly was gepasseerd onder geel. Deze vlaggen werden gezwaaid vanwege de crash van Max Verstappen. Colapinto en Lindblad kregen ieder ook twee strafpunten. Voor het te hard rijden onder geel kreeg de Alpine-coureur ook nog eens een tijdstraf van tien seconden en een extra strafpunt, en datzelfde gold voor Red Bull Racing-invaller Liam Lawson. Carlos Sainz reed tegen Williams-ploegmaat Alexander Albon op en kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar een strafpunt bleef uit.

Op deze maandag voor de Grand Prix van Italië op Monza zijn er een aantal strafpunten komen te vervallen. Andrea Kimi Antonelli raakt de twee strafpunten kwijt die hij vorig jaar op Zandvoort kreeg voor de crash met Charles Leclerc. Ook bij Lewis Hamilton zijn twee strafpunten van dat raceweekend komen te vervallen. Hij had toen te hard gereden onder gele vlaggen.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Kimi Antonelli2Italië 2025
Hongarije 2026 (kwalificatie)		1
1		7 sep. 2026
25 juli 2027		Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Te hard rijden onder geel
George Russell0
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Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lewis Hamilton1São Paulo 202519 nov. 2026Veroorzaken botsing met Colapinto
Charles Leclerc0
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McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri2São Paulo 202529 nov. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
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Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen0
Isack Hadjar0
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Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson3São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
Nederland 2026		1
1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026
23 aug. 2027		Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Te hard rijden onder geel
Arvid Lindblad2Nederland 2026223 aug. 2027Gasly inhalen onder geel
Yuki Tsunoda3São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
1		9 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly0
Franco Colapinto4Barcelona 2026
Nederland 2026
Nederland 2026		1
2
1		14 juni 2027
23 aug. 2027
23 aug. 2027		Te hard rijden onder geel
Tsunoda inhalen onder geel
Te hard rijden onder geel
Related image
Related image

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman4Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1
1		7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll
Related image
Related image

Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll
Related image
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Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz2Austin 2025219 okt. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll3Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1		18 okt. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
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Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
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Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan0

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