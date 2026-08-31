De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Italië

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

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Straffen tijdens Dutch Grand Prix

De stewards konden het op de vrijdag en de zaterdag van het Formule 1-weekend op Circuit Zandvoort rustig aan doen. De eerste straffen vielen pas op de zondag. Franco Colapinto kreeg een drive-through penalty voor het inhalen van Yuki Tsunoda onder gele vlaggen. Arvid Lindblad moest dezelfde straf incasseren, nadat hij Pierre Gasly was gepasseerd onder geel. Deze vlaggen werden gezwaaid vanwege de crash van Max Verstappen. Colapinto en Lindblad kregen ieder ook twee strafpunten. Voor het te hard rijden onder geel kreeg de Alpine-coureur ook nog eens een tijdstraf van tien seconden en een extra strafpunt, en datzelfde gold voor Red Bull Racing-invaller Liam Lawson. Carlos Sainz reed tegen Williams-ploegmaat Alexander Albon op en kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar een strafpunt bleef uit.

Op deze maandag voor de Grand Prix van Italië op Monza zijn er een aantal strafpunten komen te vervallen. Andrea Kimi Antonelli raakt de twee strafpunten kwijt die hij vorig jaar op Zandvoort kreeg voor de crash met Charles Leclerc. Ook bij Lewis Hamilton zijn twee strafpunten van dat raceweekend komen te vervallen. Hij had toen te hard gereden onder gele vlaggen.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Kimi Antonelli 2 Italië 2025

Hongarije 2026 (kwalificatie) 1

1 7 sep. 2026

25 juli 2027 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Te hard rijden onder geel George Russell 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lewis Hamilton 1 São Paulo 2025 1 9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto Charles Leclerc 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 2 São Paulo 2025 2 9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

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Red Bull Racing

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 0 – – – – Isack Hadjar 0 – – – –

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Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Liam Lawson 3 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025

Nederland 2026 1

1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026

23 aug. 2027 Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman

Te hard rijden onder geel Arvid Lindblad 2 Nederland 2026 2 23 aug. 2027 Gasly inhalen onder geel Yuki Tsunoda 3 São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

1 9 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

© Red Bull Content Pool

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 0 – – – – Franco Colapinto 4 Barcelona 2026

Nederland 2026

Nederland 2026 1

2

1 14 juni 2027

23 aug. 2027

23 aug. 2027 Te hard rijden onder geel

Tsunoda inhalen onder geel

Te hard rijden onder geel

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 4 Italië 2025

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

1

1 7 sep. 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz

Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll

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Audi

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

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Williams

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 3 Azerbeidzjan 2025

Las Vegas 2025 2

1 21 sep. 2026

22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 2 Austin 2025 2 19 okt. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

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Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 3 Austin 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

1 18 okt. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Ocon

Meermaals veranderen van richting

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Cadillac

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 0 – – – – Sergio Pérez 0 – – – –

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Niet langer actieve coureurs

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Jack Doohan 0 – – – –

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