Een aantal Formule 1-coureurs vindt dat het strafpuntensysteem een herziening moet krijgen. Kevin Magnussen zit dicht tegen een schorsing aan door een systeem wat als "een grap" wordt gezien en iets dat "te ver gaat".

Wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn superlicentie krijgt, wordt hij geschorst voor het eerstvolgende Grand Prix-weekend. Twaalf maanden na het uitdelen van een strafpunt, komt deze te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijd- of gridstraf. De FIA instrueerde de stewards in 2023 minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten, want in de jaren daarvoor werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak track limits overschreed, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. Vanaf 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan. Magnussen staat momenteel op tien strafpunten en zijn eerste komt pas op 9 maart 2025 te vervallen.

Reprimande voor ergere dingen

Logan Sargeant kreeg in China twee strafpunten aan zijn broek na het inhalen van Nico Hülkenberg achter de Safety Car. De laatstgenoemde kwam net de pitstraat uit en de Amerikaan kon niet zien dat hij achter de Haas had moeten aansluiten. "Ik denk dat die van mij extreem frustrerend was," antwoordde Sargeant op de vraag van Autosport of hij vond dat het strafpuntensysteem veranderd moest worden. "De [tijd]straf is één ding. Om dan ook nog eens strafpunten te krijg voor wat het is, was een grap. Volgens mij gebeuren er tijdens raceweekenden veel meer erge dingen waar je slechts een reprimande voor krijgt. Ik heb in de kwalificatie mensen gehad die recht voor mijn neus afremmen en bijna enorme crashes veroorzaken, en dan gebeurt er niks. Maar wanneer ik over een lijn rij op hetzelfde moment als een ander en je kan het niet eens zien, en je krijgt daar twee strafpunten voor, dan denk ik niet dat dat een geweldige kant is om op te gaan."

Genoeg consequenties

Ook Sergio Pérez, die momenteel op acht strafpunten staat, is niet te spreken over het systeem. "Ik vind dat er soms genoeg consequenties hangen aan de straf die je al krijgt en om daar dan strafpunten aan toe te voegen, zeker nu we meer races rijden, is iets waar zeker naar gekeken moet worden. Elk incident, als je alle punten ziet die elke coureur krijgt, dan zijn er een boel punten die waarschijnlijk te ver gaan, maar ja, regels zijn regels. Hopelijk is het iets wat in de toekomst herzien kan worden," aldus de coureur van Red Bull Racing.

