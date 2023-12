Vincent Bruins

Sergio Pérez heeft momenteel zeven strafpunten achter zijn naam staan na een aantal incidenten tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen. Maar waar komen deze strafpunten precies vandaan en hoeveel mag je er in totaal hebben? En wat gebeurt er als een coureur deze limiet overschrijdt?

Het huidige strafpuntensysteem in de koningsklasse van de autosport werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn superlicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende Grand Prix. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. Stewards bepalen per incident hoeveel strafpunten er worden uitgedeeld, zoals staat omschreven in artikel 4.2 van de sportieve reglementen van de Formule 1.

Introductie strafpuntensysteem

Het strafpuntensysteem werd in 2014 geïntroduceerd door de FIA met als doel ervoor te zorgen dat coureurs zich zouden gedragen op de baan. Het kwam indirect voort uit de schorsing van Romain Grosjean die in 2012 volgens de wedstrijdleiding te vaak incidenten veroorzaakte en de enorme startcrash in België was de druppel. Grosjean moest de Grand Prix van Italië uitzitten en werd bij Lotus vervangen door Jérôme d'Ambrosio. Om een wat objectiever beeld te krijgen van het rijgedrag van de coureurs werd het strafpuntensysteem bedacht. De internationale autosportbond hoopt dus dat een coureur het wat rustiger aan gaat doen om een schorsing te vermijden, als deze dichtbij de limiet van twaalf strafpunten komt. Er is in de afgelopen tien jaar weinig aan het systeem veranderd. De FIA had de stewards voor het begin van afgelopen seizoen geïnstrueerd om iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak track limits overschreed, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. Nu worden strafpunten eigenlijk alleen nog voor gevaarlijke capriolen uitgedeeld, zoals crashes of inhalen onder gele vlaggen.

Risico op schorsing

Van alle twintig coureurs heeft Pérez momenteel de meeste strafpunten. De teller bij de Mexicaan staat inmiddels op zeven. Het probleem voor de teamgenoot van Max Verstappen is dat hij deze allemaal richting het einde van afgelopen seizoen heeft gekregen. Pérez raakte Alexander Albon tijdens de Grand Prix van Singapore en dat leverde hem één strafpunt op. Hij kreeg er in totaal vier tijdens de race in Japan op Suzuka, twee voor botsing met Kevin Magnussen en twee voor het inhalen van Fernando Alonso achter de Safety Car. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi kreeg Pérez nog eens twee strafpunten, nadat hij Lando Norris had geraakt. Omdat het dus twaalf maanden duurt voordat een strafpunt afloopt, zal de teller op minimaal zeven blijven staan tot 17 september 2024. Dat betekent dat Pérez de eerste zeventien Grands Prix van volgend jaar niet meer dan vier strafpunten mag incasseren, anders zal hij een race moeten uitzitten. De Mexicaan loopt dus risico op een schorsing als hij deze trend voort blijft zetten.