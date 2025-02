Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko ziet nu al het verschil tussen Sergio Pérez, die de afgelopen vier seizoenen voor het team reed, en Liam Lawson, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Volgens Marko is Lawson "veel enthousiaster" dan Pérez tijdens de wintertest in Bahrein.

Pérez werd aan het einde van 2020 binnengehaald door Red Bull, toen de Formule 1-carrière van de Mexicaan aan zijn einde leek te komen. Hij verving Alexander Albon, en speelde een grote rol in het winnen van de titel van Max Verstappen in 2021. In zowel 2022 als 2023 won Pérez samen met Verstappen de constructeurstitel, en de Mexicaan eindigde tweede in het klassement in 2023. Dat jaar begon de vorm van de veteraan echter slechter te worden. Hij begon elk seizoen sterk, maar leek Verstappen niet bij te kunnen houden in de tweede helft van elk seizoen. In 2024 eindigde Pérez zelfs achtste in het kampioenschap, hetgeen hem de laagst geplaatste teamgenoot van een wereldkampioen maakte in 41 jaar die het hele seizoen reed. Lawson vervangt Pérez om dit gat met Verstappen deels te dichten, en de Nieuw-Zeelander lijkt een goede eerste indruk te hebben gemaakt.

Hij verbeterde niet meer

Dr. Marko is een sleutelfiguur bij Red Bull als het aankomt op het vastleggen en loslaten van coureurs. Lawson, in tegenstelling tot Pérez, komt uit de opleiding van Red Bull, en de verwachtingen liggen hoog, ondanks dat hij slechts elf Grands Prix heeft gereden in zijn carrière. “Hij deed het goed”, zei Marko tegen Motorsport.com na de eerste testdag in Bahrein. “Alleen toen we van hard naar medium gingen, verbeterde hij niet meer. We hebben toen ook iets aan de auto veranderd en dat werkte niet. Binnen het team was dat echter logisch en het was ook bekend waarom het niet werkte.”

Vergelijking Pérez en Lawson

Marko werd ook meteen gevraagd om Lawson te vergelijken met Pérez in de afgelopen jaren, en de manier van werken van beide coureurs. Ondanks het gebrek aan 'data' van Lawson, ziet Dr. Marko wel meteen een verschil in de werkwijze. “Liam is veel enthousiaster. Dat is de leeftijd, ja. Maar hij heeft tenminste niets verkeerd gedaan.”

