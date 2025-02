Er hangt een vraagteken boven de toekomst van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Sergio Pérez is namelijk ontslagen bij Red Bull Racing, waardoor er geen Mexicaanse coureur op de grid staat in 2025.

'Checo' bewees een solide middenvelder te zijn, voordat hij vanaf 2021 de kans kreeg bij Red Bull om te vechten voor overwinningen bij een topteam. Hij hielp de energiedrankfabrikant aan twee constructeurstitels, terwijl ploegmaat Max Verstappen vier rijderskampioenschappen binnensleepte. Helaas waren zijn resultaten vorig jaar zo teleurstellend dat Red Bull zo snel mogelijk van hem af wilde. Liam Lawson werd in december aangekondigd als de vervanger van Pérez. Er zijn nu meteen twijfels over de GP van Mexico-Stad, aangezien het één van drie evenementen is zonder contract voor 2026. Emilia-Romagna en Las Vegas zijn de andere twee die nog geen krabbel hebben gezet. Aangezien de Formule 1 niet meer dan 24 Grands Prix per jaar wil organiseren, moet er een circuit plaatsmaken voor de aankomend race in Madrid. Mexico-Stad is bang dat zij van de kalender zullen vallen.

Afwezigheid van 'Checo'

"Als organisatie maken we ons grote zorgen over de afwezigheid van Sergio Pérez op de grid van de Formule 1", begon Alejandro Soberón tegenover Formula Passion. Hij is de CEO van Grupo CIE, de promotor van de Mexicaanse wedstrijd. "Echter, we proberen een manier te vinden om onze contract met het kampioenschap te verlengen. We zijn er momenteel toe in staat om het publiek een veel betere show te geven dan dat we dat vijf jaar geleden konden doen. Daarnaast geloven we dat de competitie tussen de coureurs en de felle kleuren van onze show genoeg zijn om de toeschouwers geïnteresseerd te houden."

