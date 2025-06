George Russell staat er goed voor tijdens de F1 Grand Prix van Canada, al heeft hij wel een dubbele straf gekregen van de stewards. De coureur van Mercedes reed namelijk twee keer te hard in de pitstraat tijdens de derde vrije training.

Net als vorig jaar zijn de Zilverpijlen ook nu weer snel op het Circuit Gilles Villeneuve. Russell moest tijdens de eerste vrije training genoegen nemen met de vierde stek, maar was uiteindelijk de snelste man van de vrijdag. Hij klokte een 1:12.123 tijdens de tweede vrije training. Rookie-ploegmaatje Kimi Antonelli werd indrukwekkend derde, vlak achter Norris. Russell moest zojuist in VT3 zijn meerdere erkennen in Norris evenals in Charles Leclerc, maar hij zat op slechts anderhalf tiende afstand van de McLaren.

Russell snel op de baan én in de pitstraat

Russell heeft twee boetes gekregen van de FIA tijdens de laatste sessie voor de kwalificatie van later deze zaterdagavond, allebei voor een overtreding van artikel 34.7 van het sportief reglement. Hij reed na 11 minuten in VT3 0,1 kilometer per uur te hard en na 25 minuten 0,2 kilometer per uur te hard. De snelheidslimiet in de pitstraat is 80 kilometer per uur. Voor beide overtredingen krijgt hij een boete van €100, een totaal van €200 dus.

