George Russell moet in Spanje genoegen nemen met de tweede plek, nadat Lewis Hamilton zijn tweede plek in het klassement wist te verstevigen met de zege in Barcelona. Russell stelt achteraf dat het team toch best verrast was door de snelheid van de zevenvoudig kampioen en ziet Ferrari nu echt als gevaar.

Russell startte de race in Barcelona vanaf pole position en hoewel er hier en daar wat kleine duels waren met Antonelli, wist hij na de pitstops veilig de leiding te behouden. Fernando Alonso zorgde echter voor een Virtual Safety Car met zijn uitvalbeurt, waardoor Hamilton optimaal kon profiteren. Russell zelf had vooral moeite om Antonelli achter zich te houden, wat dan ook niet lukte. Met nog vijf ronden te gaan kwam zijn teamgenoot voorbij, die een ronde later uitviel. Al met al heeft Russell alsnog goede zaken gedaan in het kampioenschap, al is Hamilton wel op hem uitgelopen.

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Oppermachtig Ferrari

Na afloop van de wedstrijd deelt Russell vooral de felicitaties uit aan Hamilton: "Allereerst een felicitatie richting Lewis. Het was leuk om Lewis te zien, die ik ken toen ik opgroeide. Voor mij een pittige dag en uiteindelijk toch op het podium gekomen, maar Ferrari was gewoon oppermachtig vandaag en we moeten blijven pushen."

Snelheid ontbrak

Het weekend begon nog sterk voor Russell, maar het tempo ontbrak in de race: "Vrijdag en zaterdag gingen eigenlijk best prima voor mij hier. Vandaag was het iets uitdagender. Het begon nog goed in die eerste stint. Die laatste twee stints waren voor mij iets lastiger, maar zoals ik eerder al zei: het is goed om hier terug te zijn." Op de vraag of Ferrari nu steevast om de zeges gaat knokken, antwoordde de Mercedes-coureur: "Gisteren was voor ons toch best een verrassing en de snelheid vandaag van Lewis was bizar goed. Dus ja, ik denk dat ze er echt aankomen."

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