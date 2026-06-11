Daar waar Mercedes-teambaas Toto Wolff de afgelopen jaren nog flirtte met Max Verstappen, is die interesse in de Nederlander volgens F1-Insider inmiddels niet meer aanwezig. Mercedes ziet Kimi Antonelli in 2026 verder groeien en wil een scenario zoals in 2016 tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton niet opnieuw op de baan zien.

Antonelli, maar ook teamgenoot George Russell, beschikken over een contract dat hen tot en met 2026 bij Mercedes houdt. De afgelopen jaren was er echter wel interesse in Verstappen. Wolff liet eerder doorschemeren dat het hem nog altijd dwarszit dat hij Verstappen in 2014 niet aan de Zilverpijlen kon verbinden. Met Antonelli in de Duitse wagen is die teleurstelling enigszins weggepoetst en hoewel Verstappen nog altijd een gewenste coureur is, begint men bij Mercedes zich steeds meer af te vragen of de eventuele komst van de viervoudig wereldkampioen het team wel ten goede zou komen.

Artikel gaat verder onder video

Herhaling Rosberg en Hamilton?

Het medium stelt dat Wolff het titelduel tussen Rosberg en Hamilton nog altijd vers op het netvlies heeft en concludeert dat Mercedes het zichzelf niet wil aandoen om zo’n situatie te herhalen, hoewel de strijd tussen Russell en Antonelli ook steeds intenser lijkt te worden. Toch is Wolff daar over het algemeen wel tevreden over. “Ik kan me geen betere rijderscombinatie voorstellen dan die we hebben”, liet de Oostenrijker de afgelopen maanden meermaals doorschemeren.

'Mercedes wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'

Daarnaast wordt Antonelli door de top van Mercedes beschermd. Mercedes-topman Ola Källenius kijkt er zakelijker naar. Zijn redenering: als Verstappen wint, is het de coureur; als hij verliest, is het het team. Wolff volgt die lijn. De teambaas en aandeelhouder wil zijn nieuwe ster Kimi Antonelli beschermen. De jonge Italiaan, die met zijn vijfde overwinning op rij in de lift zit, geldt als Wolffs protegé, zo schrijft het medium.

Tekst gaat door onder de afbeelding

'Russell blijft de veiligste optie'

De komst van Verstappen zou daarin alleen maar risico’s opleveren voor het jonge Italiaanse talent, dat momenteel het kampioenschap leidt. “Het risico dat Antonelli in een intern duel met Verstappen zou verliezen, lijkt Wolff te groot. Wat hij sportief van de Nederlander vindt, liet hij in Monaco nog blijken: ‘Max is zo goed, die moet je altijd in de gaten houden’, zei hij over Verstappens tweede startplek. Voor Mercedes lijkt het daarom eenvoudiger om George Russell, die zich loyaal en stabiel opstelt, naast het ‘wonderkind’ te houden.”

Gerelateerd