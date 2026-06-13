Russell slaat terug naar Antonelli en pakt pole: 'Ik word weer mijn oude zelf'

George Russell heeft in Barcelona zijn tiende poleposition uit zijn carrière weten te pakken met een 1:14.679. De Engelsman heeft daarmee weer het momentum te pakken en ziet Lewis Hamilton op de tweede startplek staan, terwijl titelrivaal Kimi Antonelli de derde tijd wist te rijden.

Het hele weekend blijkt de snelheid bij Mercedes weer op orde te zijn, hoewel de McLarens ook erg rap waren. In Q3 was het echter Russell die de tijdenlijst wist aan te voeren, al was ook Antonelli snel onderweg. Lando Norris kon niet aan die tijden komen en noteerde de vierde tijd. Max Verstappen leek eveneens rap bezig, maar moest met iets meer dan drie tienden genoegen nemen met de vijfde startplek.

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'Ik voel dat ik weer mijn oude zelf begin te worden'

Voor Russell is het een opsteker na alle pech van de afgelopen weken. "Het is een goed weekend tot dusver. Ik voel dat ik weer mijn oude zelf begin te worden", opent hij na afloop van de kwalificatie. "Elke ronde was ik weer aan het knokken voor die bovenste plekken. De afgelopen races had ik om verschillende redenen het geluk niet aan mijn zijde. Dit weekend begon ik met een schone lei, voelde ik me goed en het is fijn om weer op pole te staan."

Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Wat betreft de race kijkt Russell vooral naar de snelheid van de Ferrari's. "Het wordt morgen een heel interessante race. We dachten dat we met de McLarens zouden vechten, maar toen stond Lewis daar ineens. Ik weet zeker dat we een gevecht kunnen verwachten. Kimi heeft het ook fantastisch gedaan. Het gaat morgen niet makkelijk worden, maar ik ben er klaar voor", aldus Russell.

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