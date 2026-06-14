Stewards vellen oordeel over mogelijke gele vlag-overtreding raceleider Hamilton
Stewards vellen oordeel over mogelijke gele vlag-overtreding raceleider Hamilton
Lewis Hamilton gaat in de slotfase van de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië aan de leiding, maar er hing eventjes een vraagteken boven de Ferrari-coureur. De stewards onderzochten namelijk een mogelijke overtreding onder gele vlaggen.
Hamilton ving de wedstrijd op het Spaanse circuit van Montmeló aan vanaf de tweede positie. Hij kwam goed weg bij de start, maar wist net niet de leiding af te pakken van poleman George Russell. De zevenvoudig wereldkampioen zat lange tijd in de Mercedes-sandwich, totdat Ferrari besloot voor een aanvallende strategie te gaan. Door middel van twee undercuts bleef hij in de buurt van Russell en Andrea Kimi Antonelli ondanks een extra pitstop. Nadat de Mercedes-coureurs binnen waren gekomen voor hun tweede stop, nam Hamilton de leiding.
Hamilton kan opgelucht ademhalen
Fernando Alonso viel voor thuispubliek uit in ronde 40 en wedstrijdleider Rui Marques besloot de virtual safety car in te zetten - een gelukje voor Hamilton die daardoor zijn derde en laatste pitstop 'gratis' kon doen. In de slotfase van de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië gaat hij met acht à negen seconden aan de leiding voor Russell en Antonelli, die vooral nu in hun spiegels moeten kijken voor Lando Norris.
Hamilton werd vrij snel na de VSC door de FIA genoteerd. Hij had namelijk mogelijk te snel gereden onder gele vlaggen. De Brit kan echter opgelucht ademhalen, want de stewards besloten geen straf uit te delen nadat het vals alarm bleek.
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