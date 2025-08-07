Cadillac maakt volgend jaar haar debuut in de Formule 1, maar het kersverse team heeft nog steeds geen coureurs vastgelegd. Valtteri Bottas lijkt echter een van de zekere keuzes te zijn, maar er wordt getwijfeld over het tweede stoeltje: moet er een ervaren coureur of een jongeling ingezet worden? Dit zijn de opties waaruit Cadillac lijkt te kiezen.

Het elfde team op de F1-grid van 2026 begon een aantal jaar geleden als Andretti Global. De inschrijving werd pas geaccepteerd toen Michael Andretti de touwtjes uit handen gaf aan Dan Towriss, de CEO van TWG Motorsports waar Andretti Global tegenwoordig onder valt. Ze sloegen de handen ineen met General Motors om samen Cadillac naar de koningsklasse te brengen. Het team zal volgend jaar al debuteren, maar pas vanaf 2029 komt het Amerikaanse merk met een eigen power unit. De eerste drie seizoenen zullen ze het met de Ferrari-krachtbron moeten doen.

Reservecoureurs, jonge Amerikaan of 'Checo'?

Cadillac heeft naar verluidt een lange vergadering gehouden net voor de Grand Prix van Hongarije. Rondom Bottas zou het stil zijn gebleven, maar dit zou juist betekenen omdat daar al een beslissing over is genomen. De Fin lijkt in 2026 terug te keren in de Formule 1 met het eerste zitje van Cadillac.

Als de door TWG Motorsports gerunde formatie voor een jongeling gaat in het tweede stoeltje, dan zou Felipe Drugovich de voornaamste kandidaat zijn, zo meldt het Braziliaanse UOL Esporte. De Formule 2-kampioen van 2022 is al jarenlang de test- en reservecoureur van Aston Martin en wacht sindsdien al op zijn kans. De link met Cadillac is er al, want hij heeft de 24 uur van Daytona en Le Mans met de V-Series.R-bolide gedaan.

De naam van Jak Crawford begint nu echter ook op te duiken. De 20-jarige uit Charlotte, North Carolina ligt momenteel tweede in de tussenstand van de Formule 2 met drie overwinningen achter zijn naam. Nooit eerder is een Amerikaan kampioen geworden in de klasse onder de Formule 1 - niet in de FIA Formule 2, niet in de GP2, niet in de Formule 3000 en ook niet in de oude Formule 2.

Frederik Vesti zou ook nog kanshebber zijn, al lijkt die kans steeds kleiner te worden. De Deen is, net als Bottas overigens, een reservecoureur van Mercedes. Hij komt in IMSA al uit voor Cadillac.

Kiest Cadillac voor een ervaren coureur in plaats van een jongeling naast Bottas, dan wijst alles erop dat Sergio Pérez een comeback zal maken in het wereldkampioenschap.

