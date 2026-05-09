Verstappen 'kapt' interview met Amerikaanse beroemdheid af: "Ik Ver-stop dit interview"
Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft tijdens het raceweekend in Miami op kenmerkende wijze afgerekend met een woordgrap van de Amerikaanse presentator Jimmy Fallon. De komiek was te gast bij Red Bull Racing om de Nederlander aan het lachen te krijgen voor een item in zijn talkshow, maar kreeg direct lik op stuk.
Fallon was rondom de Grand Prix nadrukkelijk aanwezig op en rond het circuit. Naast een opvallend moment op de grid, waarbij hij speels in de microfoon van verslaggever Martin Brundle beet, nam de Amerikaan ook de tijd voor opnames met Verstappen en diens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. In een fragment dat inmiddels viraal gaat, speculeert de presentator van The Tonight Show over de achternaam van de coureur. "Ver-stopping at the store or Ver-stopping to get coffee, you know", grapte Fallon. Verstappen reageerde daarop gevat: "I'm Ver-stopping this interview".
Moeizame relatie met de media
Hoewel de opmerking in de Amerikaanse talkshow met een lach werd gebracht, is de relatie tussen Verstappen en de pers dit jaar niet optimaal. Eerder dit seizoen stuurde de Red Bull-coureur tijdens het raceweekend in Japan nog een Britse journalist van The Guardian weg bij een persmoment. Ook in Miami liet hij van zich horen door een verslaggever van beIN Sports te vertellen dat deze moest stoppen met liegen tegen de fans over de huidige krachtsverhoudingen in de sport.
