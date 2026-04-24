Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren

Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Nigel Mansell is de felle kritiek van Max Verstappen op de huidige reglementen vooral een uiting van diepe frustratie. De Britse oud-coureur stelt dat de viervoudig wereldkampioen momenteel te weinig aan zijn materiaal kan bijdragen en daardoor afleiding zoekt buiten de koningsklasse. Dat laat de kampioen van 1992 weten in een interview met Aceodds.com.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing ligt momenteel onder een vergrootglas. Hoewel de Nederlander op papier een contract heeft tot en met 2028, beschikt hij over een ontsnappingsclausule waarmee hij kan vertrekken als hij tijdens de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Die situatie is nijpend, aangezien Verstappen na drie races met slechts twaalf punten op de negende plaats in de WK-stand staat. Zijn team kampt met fundamentele balansproblemen aan de RB22, die volgens de coureurs onvoorspelbaar reageert en bovendien dertig kilo te zwaar is. Ook is Verstappen ontevreden over de nieuwe motorreglementen, waarbij de batterij een veel grotere rol speelt en coureurs niet meer voluit kunnen pushen.

Afleiding buiten de Formule 1

Dat Verstappen onlangs deelnam aan races op de Nordschleife van de Nürburgring, is volgens Mansell een direct gevolg van de moeizame situatie bij Red Bull. "Ik heb dat niet gevolgd, maar ik ben een enorme fan van Max Verstappen en wat hij heeft bereikt", stelt Mansell. "Hij is gewoon erg gefrustreerd dat hij op dit moment geen bijdrage kan leveren aan de auto, dus doet hij andere dingen om zich te vermaken". De Brit benadrukt dat dergelijke uitstapjes niet voor iedereen zijn weggelegd. "Toen ik zelf in de Formule 1 zat, concentreerde ik me alleen op de Formule 1. Ik denk dat er op dit moment veel afleiding is, dus mensen hebben daar verschillende meningen over. Alleen bijzondere individuen kunnen overwegen om dat te doen", aldus Mansell.

Spreekbuis voor de grid

Door de aanhoudende problemen met de RB22 en zijn onvrede over de reglementen, zinspeelt Verstappen regelmatig op een vervroegd vertrek uit de sport. Mansell neemt die dreigementen echter met een korreltje zout. "Niemand is groter dan de sport, maar het zou een grote teleurstelling zijn. Ik denk dat het gewoon retoriek is en dat hij zijn ongenoegen laat blijken. Hij heeft het gevoel dat er niet naar hem wordt geluisterd en veel coureurs denken er net zo over".

Volgens Mansell staat de Nederlander zeker niet alleen in zijn kritiek op de huidige generatie auto's, die door de Brit omschreven wordt als onvoorspelbaar. "Het is alleen zo dat Max Verstappen een viervoudig wereldkampioen is, dus gebruiken ze hem meer als spreekbuis", verklaart Mansell de voortrekkersrol van de Red Bull-coureur. "Alle coureurs die ik ken en waarmee ik heb gesproken, zijn op dit moment erg ontevreden. Het komt allemaal wel goed", besluit de oud-kampioen.