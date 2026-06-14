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Arvid Lindblad

Lindblad baalt als een stekker van Red Bull Ford-probleem: "Hoorde in Q3 thuis"

Arvid Lindblad — Foto: © Red Bull Content Pool

Lindblad baalt als een stekker van Red Bull Ford-probleem: "Hoorde in Q3 thuis"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Arvid Lindblad baalt stevig van zijn elfde startplek voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De Racing Bulls-coureur leek gisteren tijdens de kwalificatie op het Spaanse circuit op weg naar een zekere plek in Q3, maar moest zijn beslissende ronde staken door een probleem met de elektromotor van Red Bull Ford. De achttienjarige rookie steekt zijn frustratie over de gemiste kans niet onder stoelen of banken.

Tijdens het tweede kwalificatiedeel zag het er nog rooskleurig uit voor de jonge Brit. Na de eerste runs in Q2 noteerde Lindblad een knappe zesde tijd, waarmee hij in de buurt stond van de vijfde tijd van Max Verstappen. Toen hij echter aanzette voor zijn tweede en beslissende run, liet de power unit hem in de steek. Lindblad legde na afloop uit dat hij de ronde direct moest afbreken. "Ik had geen elektrische ondersteuning bij het uitkomen van de laatste bocht", begint hij tegenover onder andere GPFans. Hij besloot daarom de ronde af te haken, omdat een verbetering onmogelijk was, en daardoor viel hij terug naar P11.

Sterk pakket niet benut

De technische tegenslag is extra zuur, aangezien hij de snelheid van zijn Racing Bulls het hele weekend al goed kon benutten. "Het is behoorlijk teleurstellend als je bedenkt dat ik na de eerste run in Q2 volgens mij zesde stond. Ik denk dat ik de hele week niet buiten de top tien ben geweest", aldus Lindblad. Hij benadrukt dat de auto veel meer in zijn mars had. "Dat we niet in Q3 stonden, terwijl de auto daar absoluut thuishoorde, is zonde. Het team heeft fantastisch werk geleverd door ons dit weekend een sterk pakket te geven. Ik ben gewoon erg teleurgesteld dat we daar niet optimaal van hebben kunnen profiteren", aldus de coureur.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Twee seconden verloren bij eerste bocht

Gevraagd naar de exacte oorzaak van het probleem en of het te maken had met het opladen van de batterij in de zogeheten prep-lap, wijst de coureur van het Red Bull-zusterteam vooral naar de abrupte aard van de storing. "Er is zeker iets gebeurd, maar uiteindelijk werkte het gewoon helemaal niet. Ik verloor al twee seconden voordat ik überhaupt bij de eerste bocht aankwam." Het is zeker niet het eerste Ford-probleem dit seizoen. Tijdens de tweede vrije training eerder dit weekend kampte ploegmaat Liam Lawson al met een haperende Red Bull Ford-motor, terwijl Verstappen met een nieuwe power unit aan het evenement in Barcelona begon na mechanisch malheur in Monaco. Hoewel de verbrandingsmotor door de FIA momenteel als referentiepunt wordt gezien, blijft het energiebeheer en de betrouwbaarheid van de elektromotor voorlopig een zorgenkindje voor de Oostenrijks-Amerikaanse motorleverancier.

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