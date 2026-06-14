Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell
Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell
Mercedes heeft nog vóór de start van de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië ingegrepen met een duidelijke teamorder voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Teambaas Toto Wolff heeft zijn coureurs een nadrukkelijke instructie gegeven voor de eerste bocht op het Spaanse circuit in Montmeló.
De ingreep van de teambaas volgt op een spannende kwalificatie, waarin Russell de pole position veroverde. De Brit deelt de eerste startrij met de Ferrari van landgenoot Lewis Hamilton. Daarachter start Antonelli vanaf de derde positie. De negentienjarige Italiaan domineert dit seizoen en leidt het wereldkampioenschap met een ruime voorsprong van 66 punten. Om de belangen van de Zilverpijlen te beschermen, wil Wolff absoluut voorkomen dat zijn coureurs elkaar in de openingsfase van de baan rijden.
Geen strijd in bocht één
Wolff heeft de regels binnen het team voor de start scherp opgesteld. De Oostenrijker zou Russell en Antonelli duidelijk hebben gemaakt dat er geen ruimte is voor een onderling gevecht bij het ingaan van de eerste bocht. "Slechts één Mercedes kan door bocht één gaan, en niet met z'n tweeën zij-aan-zij", vertelt hij tegenover Sky Sports F1. Daarmee lijkt Antonelli de instructie te hebben gekregen om niet in de aanval te gaan bij poleman Russell.
Dat de teambaas van Mercedes juist op het Circuit de Barcelona-Catalunya met deze strenge regels komt, is geen verrassing. Wolff wordt nog altijd herinnerd aan de beruchte crash tussen Hamilton en Nico Rosberg op ditzelfde circuit in 2016, waarbij beide Mercedessen uitvielen. Dat opende toen de deur voor de allereerste overwinning van Max Verstappen. Bovendien kwamen Russell en Antonelli eerder dit jaar tijdens de Sprint in Canada al met elkaar in aanraking.
Grand Prix van Barcelona-Catalonië
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