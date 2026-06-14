Max Verstappen heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalunya kort maar krachtig gereageerd op een vraag over George Russell. Een journalist vroeg de viervoudig wereldkampioen hoe hij zijn Britse rivaal op en naast de baan zou typeren. "Weet ik niet", reageerde de coureur van Red Bull Racing hardop lachend tegenover onder andere GPFans.

Dat de twee geen vrienden zijn, is inmiddels een bekend gegeven in de paddock. De vraag volgde na een kwalificatiesessie waarin Russell de pole position veroverde voor de race van vandaag. Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde startplek. De Mercedes-coureur kent een moeilijke start van het seizoen waarbij hij in Canada en Monaco nul punten scoorde, terwijl teammaat Kimi Antonelli vijf van de zes verreden races heeft gewonnen. Verstappen beleeft eveneens een stroeve start en staat op de zevende plaats staat met 43 punten.

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Historie vol incidenten

Het eerste grote akkefietje tussen de twee coureurs vond plaats tijdens de sprintrace in Bakoe in 2023. Russell probeerde zijn concurrent in de openingsronde in te halen, waarbij de auto's elkaar raakten en de Red Bull schade opliep. Een woedende Verstappen zocht de Brit na afloop direct op in parc fermé om verhaal te halen. Eind 2024 kwam de spanning volledig tot uitbarsting tijdens de Grand Prix van Qatar. Verstappen veroverde daar aanvankelijk de pole position, maar kreeg een gridstraf wegens onnodig langzaam rijden, waardoor Russell doorschoof naar de eerste plek. De Red Bull-rijder beschuldigde de Mercedes-kopman er destijds van dat hij achter de schermen actief op die straf had aangedrongen.

Ook vorig jaar bleef de rivaliteit een veelbesproken onderwerp. Tijdens de race in Spanje reed Verstappen op Russell in, wat hem drie strafpunten opleverde. Hij had de instructie gekregen om de Mercedes-rijder voorbij te laten, maar raakte hem bij een poging om de positie direct terug te pakken. Russell noemde de actie opzettelijk en vergeleek het met slecht online racen, waarop Verstappen reageerde dat hij de volgende keer wel tissues zou meenemen. Eerder dit jaar was er tijdens de Grand Prix van Miami opnieuw contact tussen beide kemphanen, al werd dat door de stewards afgedaan als een race-incident. De hoofdrace in Barcelona begint vandaag om 15:00 uur Nederlandse tijd.

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