Red Bull-fans willen verbeteringen zien: 'Stop met de felicitaties en laat verbeteringen zien'
Red Bull-fans willen verbeteringen zien: 'Stop met de felicitaties en laat verbeteringen zien'
Lewis Hamilton is de verrassende winnaar in Barcelona. De nodige felicitaties zijn inmiddels uitgedeeld aan de zevenvoudig kampioen en bij Red Bull Racing is er, ondanks de vierde plek van Max Verstappen, weinig reden voor een echt feestje.
Verstappen vertrok vanmiddag vanaf P5 en koos voor een driestopper, net als overwinnaar Hamilton. Toch beschikt de RB22 over een stuk minder snelheid, waarbij P5 het maximaal haalbare was. Kimi Antonelli kreeg echter last van technische problemen en viel uit, waardoor Verstappen een plekje is doorgeschoven.
Fans wachten op verbeteringen bij Red Bull
Voor de fans zijn de respectvolle felicitaties van Verstappen aan het adres van Hamilton een leuk gezicht. Toch mag dat volgens diezelfde fans niet afleiden van het feit dat Red Bull nog steeds niet de achterstand op de snelste wagens heeft goedgemaakt.
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