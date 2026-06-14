Lewis Hamilton is de verrassende winnaar in Barcelona. De nodige felicitaties zijn inmiddels uitgedeeld aan de zevenvoudig kampioen en bij Red Bull Racing is er, ondanks de vierde plek van Max Verstappen, weinig reden voor een echt feestje.

Verstappen vertrok vanmiddag vanaf P5 en koos voor een driestopper, net als overwinnaar Hamilton. Toch beschikt de RB22 over een stuk minder snelheid, waarbij P5 het maximaal haalbare was. Kimi Antonelli kreeg echter last van technische problemen en viel uit, waardoor Verstappen een plekje is doorgeschoven.

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Fans wachten op verbeteringen bij Red Bull

Voor de fans zijn de respectvolle felicitaties van Verstappen aan het adres van Hamilton een leuk gezicht. Toch mag dat volgens diezelfde fans niet afleiden van het feit dat Red Bull nog steeds niet de achterstand op de snelste wagens heeft goedgemaakt.

Fix your fucking car instead of trying to become Champion of the PRlympics.



Fucking hell man. What's become of this team. — Effy_f1⭐️⭐️⭐️⭐️ (@EffyF141111) June 14, 2026

Hoping to see this exact scene with Max getting congratulated at the next GP? ? — Jack (@nerdlfc) June 14, 2026

Hoping to see this exact scene with Max getting congratulated at the next GP? ? — Jack (@nerdlfc) June 14, 2026

Fix the damn car and stop congratulating. You're allowing mid driver to have podiums — Black Mamba (@ItsFalla33) June 14, 2026

Good of Max to come say well done. The bloke he was five years ago is very different to who he is now — F1 Gridline (@F1Gridline) June 14, 2026

Hamilton gave us the best fight and season we’ve ever watched in 2021. If it can’t be Max and Redbull right now, I’d much rather see Lewis and Ferrari win than Mercedes or Norris. — ꪑꪖ᥊??⚽️?? (@max69best) June 14, 2026

What I want to see in F1 is a LewisVsMax again not as teammate but different teams but cars that have the similar pace. Pure Cinema. — XMXLXSX (@MKee_Z) June 14, 2026

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