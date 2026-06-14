Troef Verstappen maakt hem grote kanshebber voor overwinning GP Barcelona-Catalonië

De bandendegradatie in de Formule 1 ligt dit weekend in Barcelona bijzonder hoog. In de vrije trainingen is gebleken dat het rubber in hoog tempo alle grip verliest, waardoor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië zomaar eens een driestopper kan gaan worden. En dat maakt Max Verstappen een interessante factor voor de race.

De vrijdag en zaterdag in Barcelona lijken een opmaak te zijn geweest voor een bijzonder interessante race zondagmiddag. Het kwik in de paddock onder de Spaanse zon loopt al sinds donderdag op tot 30 graden Celsius, wat ervoor heeft gezorgd dat de asfalttemperatuur in de middag makkelijk de 50 graden Celsius bereikt. In combinatie met de veelzijdige layout van het circuit – die wordt gekenmerkt door een combinatie van langzame, mediumsnelle en snelle bochten – levert dit al vanaf de eerste vrije training een grote uitdaging op voor de coureurs: het Pirelli-rubber wordt in hoog tempo over de kling gejaagd en verliest al na een paar ronden veel grip. De bandendegradatie ligt aanzienlijk hoger dan het tot nu toe is geweest dit seizoen.

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F1-banden zijn ballonnen in Barcelona

"Het is verschrikkelijk", zo liet Oliver Bearman bijvoorbeeld optekenen. "Er moet zoveel lucht in de banden, dat het haast lijkt alsof we op ballonnen rijden. De degradatie is enorm. Na één ronde is alles al overhit." Met die 'ballonbanden' doelt Bearman op de hoge bandendruk in het Pirelli-rubber dit jaar. Dit is vanwege de nieuwe 2026-reglementen door de Italiaanse bandenleverancier omhooggeschroefd, om de verwachte downforce van de auto's te matchen.

Harde band een probleem voor F1-coureurs in Barcelona

De Grand Prix van Barcelona-Catalonië kan hierdoor zomaar eens een driestopper worden. Dat is de verwachting van onder andere Franco Colapinto: "Ik heb in de training 18 ronden op de harde band kunnen rijden", klonk het. Aangezien de race over 66 ronden wordt verreden, laat de rekensom zich eenvoudig invullen. Gek genoeg hebben veel teams er op voorhand voor gekozen om juist veel van die harde banden mee te nemen, maar precies deze compound komt niet goed uit de verf. Dat zorgde ook voor opgetrokken wenkbrauwen bij Pirelli: "Het is verrassend dat zoveel teams twee setjes hard hebben meegenomen, want dit is juist de zwakkere band", liet topman Simore Berra eerder dit weekend optekenen.

Verstappen een outsider voor de overwinning in Barcelona

En dat maakt Max Verstappen plotseling een outsider voor de race. De viervoudig wereldkampioen vangt de race aan vanaf de vijfde startplaats, maar heeft een interessante troef achter de hand. Hij is namelijk de enige coureur in de kop van het veld die voor de race in plaats van over twee setjes van de harde band, over twee setjes van de medium band beschikt. De Red Bull Racing-coureur kan dus iets anders doen dan de concurrentie. En als we de woorden van Pirelli mogen geloven, beschikt hij dus ook over betere compounds voor de race. In een Grand Prix waarin de degradatie echt torenhoog ligt en er volgens Colapinto nog geen twintig ronden op de harde band gereden kunnen worden, lijkt dat een hele interessante joker om in te kunnen zetten.

Verstappen was na afloop van de kwalificatie, waar hij slechts 0,023 seconde te kort kwam op de tijd van Kimi Antonelli voor P3, dan ook verrassend positief over zijn resultaat: "De derde of vijfde startplaats gaat waarschijnlijk geen verschil maken voor het resultaat in de race", klonk het tegenover onder andere GPFans. "We willen naar voren kijken. Alle banden voelden slecht, dus iedereen gaat het lastig krijgen. Het zal erom gaan wie het het meest lastig krijgt en wie juist niet. We gaan het zien." De Limburger neemt de woorden zelf niet in de mond, maar lijkt gevoelsmatig ook te weten dat er zomaar eens wat moois in het verschiet kan liggen vanmiddag.

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